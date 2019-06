„Pomozte si sami. Tato věta asi nejlépe vystihuje závěr ze zjišťování možností, jak řešit nepříznivou situaci ohledně zubní péče v Přibyslavi. Občané Přibyslavi se na představitele města obracejí často s dotazy na toto téma. Před dvěma roky proběhlo ze strany vedení města oslovení zdravotních pojišťoven. Jak jsme se dozvěděli, situaci s nedostatkem zubních lékařů v našem regionu nelze řešit a pacienti mají hledat stomatology ve vzdálenějších místech,“ sdělil místostarosta Přibyslavi Michael Omes (KDÚ-ČSL).

Na dotaz, který místostarosta Omes zaslal na Českou stomatologickou komoru, odpověděl přímo Roman Šmucler. „Uvedl, že podle statistiky je v naší zemi zubních lékařů nadbytek v porovnání s okolními zeměmi. Důvodem jejich nedostatku v některých regionech je, že se soustřeďují spíše ve velkých městech, která jsou pro ně více zajímavá. Podle jeho názoru jde o selhání zdravotních pojišťoven, které mají pečovat o své klienty a případně pro ně zajišťovat zubní lékaře,“ popsal místostarosta výsledek debaty s populárním stomatologem.

Zdravotní pojišťovny by se měly podle místostarosty starat o své klienty, mohou oslovovat zubní lékaře, nikoliv je však nutit, aby obsazovali opuštěné ordinace. Svým klientům případně vyhledají nejbližší ordinaci, která ještě přijímá pacienty. Problém je v tom, že desítky kilometrů vzdálené ordinace tíživou situaci neřeší.

„Zejména pro naše seniory se stává stomatologická péče nedostupná. Zdravotní pojišťovny vypisují podle zákona prostřednictvím krajských úřadů výběrová řízení na poskytování zdravotních služeb. Iniciátory kromě zdravotních pojišťoven mohou být přímo lékaři nebo také obce. Ve všech případech však je nezbytně nutné, aby byla předjednaná dohoda s jistým zájemcem, stomatologem, který se již rozhodl pro konkrétní místo, kde bude provozovat svoji ordinaci. Bez takové dohody ani nemá smysl výběrové řízení vypisovat,“ konstatoval Omes.

Systém péče selhává

Ze zkušeností je ideální oslovit lékaře, kteří mají k danému místu nějaké osobní vazby. „Provoz zubní ordinace v Přibyslavi byl přerušen. Paní doktorka provoz své zubní ordinace přerušila, ale určitě se do ní vrátí. Momentálně ale nedokáže říci, kdy to bude. Situace má řešení jenom tehdy, pokud by se našel zubní lékař, který by byl ochoten poskytovat stomatologickou službu v Přibyslavi,“ konstatoval místostarosta s tím, že poskytování stomatologických služeb je druh podnikání, které může vzniknout, ale také zaniknout.

S tím souvisí také určitá motivace a vytvoření vhodných podmínek v podobě nabídky prostoru ordinace, vybavení nebo možnosti bydlení. Tyto výhody lékařům zpravidla nabízejí samosprávy menších měst a obcí ve snaze zajistit svým občanům základní zdravotnické služby. „Systém není optimálně nastaven Občané na venkově jsou v oblasti poskytování zdravotnických služeb v určité nevýhodě oproti těm z velkých měst. Nastavený systém dostupnost zdravotních služeb evidentně podrobně neřeší, což je moment, který můžeme označit jako selhání,“ zdůraznil místostarosta Omes.

Nezbývá, než mezeru vyplnit vlastní iniciativou a pokud obyvatelé Přibyslavi mají mezi svými známými nebo příbuznými mladé budoucí nebo vystudované stomatology, mohou se pokusit je oslovit a zmínit se o Přibyslavi. „Nepochybuji o tom, že město je vstřícné jednat o podmínkách, které by byly pro případné zubaře maximálně příznivé,“ zdůraznil Omes.

Ostatní města na Vysočině jsou na tom podobně. „Moje zubařka odešla na mateřskou. Nikdo mě do péče nechce. Je tu sice jakási soukromá ordinace, ale tam za obyčejnou prohlídku dáte dva tisíce a na opravu zubů bych si musela asi vzít půjčku,“ posteskla si Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu. Rukou si zakrývá ústa. Vpředu jí chybějí tři zuby.

Benefity a půjčky

Málo zubařů je i ve Žďáru nad Sázavou. Ti, co ordinují se chystají do důchodu. Radnice připravila pro nové stomatology benefity v podobě statisícových dotací a také bezúročné půjčky. Nabízí 300 tisíc korun na vybavení ordinace, případně bezúročnou půjčku milion korun. „Je tu řada zubařů v důchodovém věku,“ konstatoval starosta Martin Mrkos. Loni na jaře ukončila činnost zubní ordinace v Batelově. Nepříjemná situace trvala naštěstí jen do konce dubna. „Podařilo se sehnat novou zubařku, která bude ordinovat od prvního května. Jmenuje se Mariana Guresh a doposud působila v nemocnici v Boskovicích,“ potvrdil starosta obce Jiří Doležal.

Nový zubař může od státu dostat dotaci na mzdu sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximálně 240 tisíc korun za rok. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační program pro zubní lékaře v odlehlých oblastech v pondělí. Už loni hledali dlouho a marně zubaře v Jemnici na Třebíčsku. Nakonec si pomohli sami. Oslovili studentku posledního ročníku lékařské fakulty, že kdo Jemnice po dokončení studia nastoupí. Už předtím se radní rozhodli, že zájemce budou motivovat vlastním příspěvkem z městské pokladny. Novému zubaři dají 600 tisíc korun, víc než stát. „Peníze dostane po splnění určitých podmínek jednorázově. Použít je může na cokoli,“ zmínil starosta.

V současnosti ale stále lákají obce z Vysočiny zubaře i slevami na pronájem ordinace nebo bytu. Čtyři stomatologové pak čerpají peněžní podporu na provoz od ministerstva zdravotnictví.