Proměnlivé počasí s každodenními srážkami naopak trochu zbrzdilo sklizeň obilí. To sklidili zemědělci za týden na přelomu července a srpna z necelých 11 hektarů, zatímco v týdnu předcházejícím to bylo z necelých 14 tisíc hektarů. „Počasí sklizeň obilí v předešlém týdnu opravdu brzdilo, ale postup prací je nadále velmi slušný. Sklizené řepky naopak přibylo, žně pokračují obvyklým tempem,“ uvedl k průběhu letošních žní Vlastimil Vaněk z Okresní agrární komory Jihlava, který postup hlavních žňových prací každoročně monitoruje na celé Vysočině.

K 5. srpnu bylo sklizeno obilí na Vysočině z 31 procent a řepky olejná z 66 procent.

Podle očekávání je sklizen veškerý ozimý ječmen. Výnos u této obiloviny je nakonec 6,13 tuny z jednoho hektaru, což je druhý nejlepší výsledek za posledních pět let. Zlepšil se i průběžně hodnocený výnos u ozimé pšenice, hlavní obiloviny na Vysočině, kterou zemědělci letos pěstují na bezmála 73 tisících hektarů. „Lepší čísla ohledně výnosu u ozimé pšenice nás zemědělce samozřejmě těší. Pokud bychom se u této obiloviny dostali na šest tun z hektaru, mohli bychom být spokojeni,“ dodal Vlastimil Vaněk.

Po sklizení ozimé pšenice ze třetiny ploch má výnos hodnotu 5,88 tuny z jednoho hektaru. Loni se sklidilo 6,13 tuny z hektaru.

Sklízet se začaly i další druhy obilí, a sice žito, ječmen nebo triticale.

Mezi jednotlivým okresy jsou ale při průběžném hodnocení letošních žní rozdíly. Na Pelhřimovsku se urodilo a z jednoho hektaru následně sklidilo 5,53 tuny ozimého ječmene, což je nejméně při srovnání všech pěti vysočinských okresů. Na druhé straně na Jihlavsku to bylo 7,10 tuny ozimého ječmene z jednoho hektaru.

Naopak je tomu v případě řepky, která je na Vysočině sklizena ze dvou třetin. Tam hlásí zatím nejlepší výnos, a sice 3,31 tuny z hektaru, okres Pelhřimov, naopak nejhorší čísla přišla z okresu Žďár nad Sázavou, kde se zatím sklízí řepky 2,80 tuny z jednoho hektaru.

Nejdál jsou podle očekávání žně na Třebíčsku, kde bylo na konci předešlého týdne sklizeno 59 procent ploch obilí a 80 procent řepky. Naopak nejpomaleji postupují práce tradičně na Pelhřimovsku (sklizeno 15 procent obilí a 47 procent řepky) a na Žďársku (sklizeno 14 procent obilí a 49 procent řepky).

Trochu překvapivé je, že letošní žně na Havlíčkobrodsku mají výrazně rychlejší tempo než na Jihlavsku. „Také jsem si toho všiml,“ poznamenal Vlastimil Vaněk. Na Havlíčkobrodsku bylo sklizeno 28 procent obilí a 87 procent řepky, na Jihlavsku 22 procent obilí a 44 procent řepky. Před rokem postupovaly práce v těchto dvou okresech srovnatelnou rychlostí.

V tomto týdnu by měly práce znovu nabrat na tempu. „I když nějaké deště znovu v předpovědi počasí jsou, nemělo by být počasí už tak proměnlivé. Žně budou pokračovat bez větších komplikací, i když tak rychlé jako v roce 2018 to už nebude,“ dodal Vlastimil Vaněk.

Před rokem bylo na Vysočině k 6. srpnu sklizeno 93 procent ploch obilí. Sklizeň řepky skončila dokonce k 30. červenci.

Žně na Vysočině 2019

(údaje k 5. srpnu)

sklizeno v procentech / hektarový výnos (t/ha)

ozimá pšenice 33,05 / 5,88

ozimý ječmen 100 / 6,13

jarní ječmen 12,7 / 4,74

žito 3,1 / 5,76

oves 0,2 / 4,00

triticale 9,2 / 4,42

obiloviny celkem 33,10 / 5,84

řepka olejná 66,40 / 3,01

Poznámka: Sklizeň jarní pšenice zatím nezačala.

Zdroj: OAK Jihlava