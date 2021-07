Do prvních lánů ozimého ječmene se v úterý pustili například v tamních Dukovanech. „Ve středu jsme ale samozřejmě zmokli, takže zatím nic moc. Máme posekáno zhruba padesát hektarů,“ uvedl jednatel dukovanského Seduku Vladimír Pelán s tím, že výnos zatím vypadá na lepší průměr.

Navzdory rozmarnému počasí si letošní porosty na polích pochvaluje předseda Krajské agrární komory Kraje Vysočina Josef Blažek. „Zatím to na Vysočině vypadá dobře. Oproti okresům, kde teď došlo ke škodám po bouřkách, zejména na Písecku a Příbramsku, se s tím Vysočina pere zatím docela dobře,“ podělil se o svůj názor Blažek.

Letošní úroda dozrává kvůli pomalejšímu příchodu jara později. Na tom se shodují všichni Deníkem oslovení zemědělci. „Máme výhled takový, že žně budou tak o čtrnáct dní opožděné,“ potvrdil Josef Blažek.

V Dukovanech začali ozimý ječmen sklízet v porovnání s loňskem o tři dny později. „Rozdíl není tak markantní, horší to bude u obilovin,“ přemítal Vladimír Pelán.

Stále v nedohlednu jsou žně v Kameni na Havlíčkobrodsku. „My totiž nemáme ozimý ječmen. U nás budou začínat žně tak za měsíc. Vegetace je oproti jiným rokům poměrně zpožděná,“ vysvětlil předseda Zemědělského obchodního družstva Kámen Václav Vala.

Dodal také, že na odhadování letošní úrody je ještě brzy. "Někde bylo horší zasetí. Vlho tomu trochu pomohlo, na druhou stranu jsme Vysočina, kde to vlhko není úplně pro výnosy ideální. Řekl bych, že úroda bude průměrná," řekl přeci jen Vala.

I podle Pavla Pechka ze Zemědělského družstva Kalich v Kamenici nad Lipou začnou hlavní žně až kolem 10. srpna. „Ozimý ječmen jsme u nás začínali většinou kolem 15. července, tak letos to bude o něco dýl. Myslím si, že se do něj pustíme minimálně za týden až deset dní,“ odhadoval Pavel Pechek.

Ten letos oproti loňsku očekává nižší výnosy. „Snad něco málo přes pět tun ozimý ječmen dá. Včera jsme začali trávy. Něco jsme vymlátili, ale ani jsme to nedomlátili celý. Není sluníčko a jak to zmoklo a už je to podrostlé, tak to šlo špatně,“ popsal nedávnou zkušenost kamenický zemědělec.

Po ozimém ječmenu čeká na zemědělce sklizeň hlavních plodin, tedy pšenice a řepky. „Myslím si, že na ty další plodiny se dostaneme nejspíš až tak za deset dnů. Musíme se řídit podle počasí,“ zmínil Vladimír Pelán.

Podle odhadů sklizně, které zveřejnil začátkem července Český statistický úřad, bude v porovnání s loňskem úroda základních obilovin o 520 tisíc tun nižší a řepky se sklidí o 173 tisíc tun méně.