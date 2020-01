Například na jihlavském zimáčku je počet zraněných dospělých podstatně více než dětí. Stojí často na bruslích po delší době, nemají chrániče, přecení své schopnosti a v neposlední řadě padají z větší výšky než děti. „Úraz se tu z pětadevadesáti procent stane osobám dospělým,“ potvrdila Iva Marešová z HC Dukla Jihlava. Dodala, že většinou se jedná o pohmožděniny, vyskytují se i řezné rány od bruslí, a zhruba čtyřikrát do roka musí přijet kvůli otřesu mozku i sanitka.

Ačkoliv pořádná zima ještě nezačala, na mnoha místech Vysočiny už se lyžuje. Na sjezdovce je dle lyžařské školy Zajda nutné respektovat takzvaná pravidla FIS. Mezi deseti body je například ohled na ostatní lyžaře, volba jízdní stopy, předjíždění nebo respektování značek. S tím souvisí, že nejvíce úrazů se stává těm lyžařům, kteří tyto pravidla nerespektují, a začátečníkům.

Situace se naštěstí zlepšuje, dle údajů Ski areálu Šacberk je úrazů na počet jízd stále méně. Je to zřejmě dáno kvalitou a množstvím technického sněhu i lepším vybavením samotných sportovců, lyžaři jsou ukázněnější a stále častěji používají přilby a třeba i páteřní chrániče.

Člověk však ani nemusí vyhledávat sport, nebezpečná bývá i ledovka na chodníku. I když se města snaží, aby byly cesty schůdné. „Neexistuje, abychom neuklízeli komunikace proto, že naši zaměstnanci čerpají dovolenou,“ potvrdil mluvčí Služeb města Jihlava Martin Málek a v dalších městech je to obdobné. Dispečink v Jihlavě aktuálně funguje 24 hodin denně a v případě nutnosti je okamžitě připraveno nastoupit několik desítek dělníků zajišťující ruční úklid a souběžně s tím i veškerá technika na zimní údržbu.

Nemocnice potvrzují, že v zimě riziko zranění roste, není to však jen u dětí. „Celkově lze říci, že s příchodem zimní sezóny evidujeme více úrazů způsobených na náledí či při zimních sportech,“ uvedla mluvčí nemocnic v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově Petra Černo.

Konkrétně jde o zlomeniny či naraženiny zápěstí nebo kotníků. Častější jsou však nachlazení či infekční záněty krčních mandlí a podobně. Dle mluvčí novoměstské nemocnice Tamary Peckové Homolové je pak bezpředmětné bavit se o úrazech v zimním období, když se žádné zimní období nekoná.

Blížící se oslavy konce roku s sebou pak nesou riziko zranění od pyrotechniky a to zejména u mladších mužů. „Každoročně ošetříme na úrazových ambulancích několik poranění souvisejících se špatnou manipulací s pyrotechnikou - od popálenin, poranění očí, po závažnější poškození, která jsou případně odesílána do Fakultní nemocnice Brno či na popáleninové centrum Praha Královské Vinohrady,“ uvedla Černo. Proto by při ohňostrojích měla být vždy bezpečnost na prvním místě.