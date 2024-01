„Samozřejmě podmínkou je teplé oblečení a trochu otužování předem neškodí. Chodím na ryby samozřejmě i během roku. To většinu úlovků zase pustím. Dneska jsem si ale přišel pro rybu k obědu a ryba bude,“ řekl s úsměvem. Měl pravdu. Za malou chvilku se na jeho splávku zatřepal pěkný siven.

Dokonce až z Prahy si přijel zachytat na humpolecký Výtažník rybář Jan Kraj. „Pozvali mě kamarádi, protože mi chtěli udělat radost. Kdysi jsem jezdil jako rybář i na soutěže, ale dneska už na to nemám tolik času, a hlavně to leze do peněz,“ vyprávěl. Ani on neodejde od zamrzlé hladiny s prázdnou.

Tak vypadá zimní rybolov na Výtažníku v Humpolci.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak vysvětloval Jaroslav Volavka z humpoleckého rybářského spolku, nápad pořádat zimní rybolov přišel už před dvaceti lety a rychle se ujal. Zájem mezi rybáři je obrovský. Během jediného dne přijede chytat třeba i sedmdesát lidí. Každý rybář si na konci lovu nechá chycené ryby zvážit a zaplatí podle sazebníku. Ryby v zimě podle rybářů berou jak na těsto, tak na červy nebo umělou návnadu.

Komu se nedaří, může si od pořadatelů ryby koupit. „Chytáme tady v zimě za každého počasí, ale ne vždycky je tak pěkný led jako dneska,“ říká Volavka.

Zahrát si na rybáře Eskymáka může v Humpolci téměř každý. Kdo nemá vlastní výbavu, může si pruty půjčit třeba na celé dopoledne za poplatek, včetně vrtáku na led.

„Není to ale jednoduchá práce, když to člověk neumí. Takže tomu, kdo nemá s vrtáním do ledu zkušenost, uděláme raději prostor sami speciální pilou,“ přikývl rybář Volavka. Zdůraznil, že na akci tohoto typu museli s kolegy získat povolení krajských úředníků.

„Jinak hrozí pokuty. Pořadateli rybolovu i samotným rybářům v řádu pěkných pár tisíc,“ upozornil Volavka.

Podívejte se na video z humpoleckého Výtažníku

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Zimní rybolov na Výtažníku

V areálu rybárny za každého počasí od 8. prosince do 24. března.

Loví se od pátku do neděle od 8 do 16 hodin.

Loví se z lávek, ze břehu i na ledu.

Vybavení rybárna půjčí.

Ulovit rybáři mohou siveny, kapry, jesetery, pstruhy, okouny i candáty.