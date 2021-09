Podle mluvčího židovské obce Františka Banyaie od poloviny 90. let probíhá každoroční částečná obnova hřbitova. "Například oprava ohradní zdi, náhrobků, obřadní síně, na kterou finančně přispívá město Golčův Jeníkov pravidelně. Pomáhá kraj Vysočina a občas Ministerstvo kultury,“ upřesnil. Od roku 1995 bylo do obnovy hřbitova investováno podle Banyaie asi 6 milionů korun, včetně dotací. Díky tomu je hřbitov v relativně dobrém stavu.

Do údržby a oprav památek v Jeníkově Židovská obec v Praze investovala miliony. "Na opravy přispívá i město," doplnil starosta Jeníkova Pavel Kopecký.

