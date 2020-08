„Ten člověk byl opět velmi starý a měl další přidružené choroby,“ zopakoval jihlavský hygienik Jiří Kos to, co už řekl i v předchozích čtyřech případech úmrtí, jež u lidí s demencí od minulého víkendu nastala.

V alzheimercentru jsou aktuálně celkově desítky nakažených jak mezi klienty, tak v řadách personálu. Situaci tam od pátku pomáhají zvládat vojáci české armády, jde o největší ohnisko nákazy na Vysočině.

v neděli testy rovněž odhalily jednoho nově nakaženého koronavirem v kraji. „Je jím člověk z Jihlavska bez vazby na dosud známá větší ohniska,“ řekl Kos.

Ta jsou v současnosti u mladých fotbalistů SK Jihlava, dále v Pacově v dřevařské firmě, hodně nakažených má největší firma v kraji - jihlavský Bosch Diesel. Rozsáhlým testováním procházejí pacienti jedné z jihlavských praktických lékařek, u níž se prokázala nákaza. A hygienici mají podezření, že může být víc případů nákazy Covid-19 u rekreantů, kteří se nedávno vrátili ze společného zájezdu s cestovkou do Chorvatska. Podle jihlavského hygienika Kosa by mělo jít o obyvatele obcí na Žďársku a Havlíčkobrodsku, definitivně potvrzené to však ještě není.