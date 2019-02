Chyšná – V neděli si připomeneme výročí 17. listopadu. Toto datum je po světě známé jako Mezinárodní den studenstva.

V České republice se k němu vztahují hned dvě významné události, které se u nás uctívají státním svátkem – Dnem boje za svobodu a demokracii. V roce 1939 byly uzavřeny české vysoké školy a v roce 1989 začala Sametová revoluce.

A právě kritický názor na režim před rokem 1989 vyjadřuje ne zcela obvyklým způsobem šestaosmdesátiletý Josef Fialka z Chyšné.

Ten na vlastní náklady postavil v malebné obci čtyři mohutné památníky.

„Do Chyšné se na památníky jezdí dívat mnoho lidí z Čech i ciziny, protože je to podle nich něco neobvyklého. Nikdo v republice nic takového nestaví," začal vyprávění Josef Fialka, který tvrdí, že dílo nemá v Česku obdoby.

Tři památníky stojí na jeho vlastních pozemcích. Zbývající, který děkuje za mír a svobodu Reaganovi a Gorbačovovi, je na pozemku obce přímo před tamním nově otevřeným kulturním domem.

„Zastupitelé odsouhlasili umístění pouze tohoto památníku na obecní pozemek. Pan Fialka všechny památníky stavěl za své zdroje a vyjadřuje na nich vlastní názor na komunismus. Já proti tomu nic nemám," nechal se slyšet starosta Chyšné Vladimír Kos.

Na nejstarším žulovém památníku, který stojí na zahradě Josefa Fialky a zdobí ho dvě vlajky – americká a česká, je zlatým písmen vyrytý nápis Díky, Ameriko, za osvobození od nacismu a komunismu.

„Zastupitelé obce se tehdy, asi pět let nazpět, bránili umístění památníku na obecní pozemek, tvrdili, že nás osvobodil Sovětský svaz a ne Amerika. Kdežto já tvrdím, že bez Ameriky by Sovětský svaz nikdy Němce neporazil," popsal Josef Fialka důvod, proč památník umístil na svoji zahradu. Autor o sobě tvrdí, že byl politickým vězněm bývalého režimu.

Josef Fialka se do Chyšné přestěhoval v roce 1960 z Blažejovic na Benešovsku. „Nikdy jsem se netajil tím, že jsem antikomunista. Hrozně mě mrzí, že dnes, 24 let po Sametové revoluci, se nová generace na školách – základních, středních a vysokých – neučí o novodobé historii, o tom, co byl komunismus. To je hrůza, vstávají mi z toho vlasy na hlavě," projevil svůj názor důchodce, který je původním povoláním zemědělec a netají se tím, že ho mrzí, že v dnešní době je většina národa toho názoru, že komunismus nebyl až tak špatný.

„Volby to jasně ukazují. Navíc jsem se ještě nikdy nesetkal s nikým, kdo by mi dokázal zodpovědět otázku, co to byla Sametová revoluce. Přitom máme stovky, spíše tisíce lidí, kteří pracují jako politologové, badatelé, filozofové, různí poradci, lobbisté, novináři, manažeři, absolventi fakult dějin, máme Ústav pro studium totalitních režimů, máme mnoho profesorů těchto oborů, kteří nás vyučují, máme mnoho politiků, ale nikdo z těchto lidí mi to nikdy nevysvětlil," uzavřel Fialka.