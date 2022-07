Jak informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, zebry se pohybovaly po ulicích, po dálničním přivaděči a dostaly se do okrajových částí města. Hřebce se pak podařilo zahnat na hřiště u Základní školy Demlova. „Snažím se tlačit hřebce do bedny, nemůžu teď mluvit," sdělil Deníku do telefonu po půl druhé odpolední ředitel zoo Jan Vašák. Dodal, že zvířata zřejmě utekla po lidské chybě.