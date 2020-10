„Modlila jsem se, aby se to nestalo znovu. V pondělí jsme s manželem sledovali rozhodnutí vlády v televizi, bylo mi z toho úplně zle,“ řekla Kateřina Talichová.

S dětmi doma prý nakonec zůstane její manžel. „Já i manžel děláme u mentálně postižených, takže je jedno, kdo s dětmi doma zůstane. Během první vlny koronaviru byl s dcerami doma také manžel, ale po devíti týdnech jsme se vyměnili,“ poznamenala Talichová.

Nejvíc jí teď děsí, jak budou její dcery zvládat školu. „Na jaře to bylo šílené. Starší dcera neuměla nic. Učili se novou látku a já jí to neuměla vysvětlit tak dobře jako učitelka. Začali se učit dělení se zbytkem, potom na to psali a samozřejmě z toho dostala čtyřku, protože tomu nerozuměla. Hlavně si vůbec nedokážu představit, jak bude vypadat distanční výuka pro první třídu,“ přemítala Talichová.

V rámci výuky na dálku tak budou muset Talichovi řešit ještě další problém. „Doma máme jen jeden počítač, takže aplikaci si budeme muset nejspíš nainstalovat také do mobilu, aby mohly pracovat obě dcery. Online výuka ale byla úplně katastrofální. Pořád se nám to sekalo a všechno trvalo strašně dlouho,“ řekla Kateřina Talichová, která teď bude muset každý den po práci ještě vařit.

Fungovat teď nebudou ani kroužky. „Holkám tak musím zrušit všechny kroužky a Viktorce logopedii, takže s ní budu doma ještě trénovat,“ doplnila Talichová.

Podle ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy by měly být školy zavřené do neděle 1. listopadu. „Nadšená z distanční výuky nejsem, takže doufám, že v listopadu už děti půjdou do školy,“ řekla.