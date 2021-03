„Mám informaci, že asi dva nebo tři rodiče přivedli ráno děti do školky, aniž by o novém nařízení vlády věděli,“ prozradila ředitelka Mateřské školy Korálky v Havlíčkově Brodě Štěpánka Sýkorová.

Pro děti pracovníků záchranných složek či sociálních pracovníků jsou ale některé školky otevřené. „Už dnes ráno se těmito dětmi zaplnila mateřská škola Husova v Havlíčkově Brodě. V tu chvíli jsme otevírali naši mateřskou školu Zahradnického II., která bude pro děti k dispozici od úterý. Přihlášky už se nám schází a určitě budou přibývat další,“ doplnila Štěpánka Sýkorová.

I v Mateřské škole Na Pražské v Pelhřimově od pondělí zajišťují péči dětem, jejichž rodiče vykonávají profese, které jsou v současné době nepostradatelné. „Samozřejmě, že všichni hned nevědí, jestli jim budou hlídat děti prarodiče, nebo jestli si vezmou dovolenou a na jak dlouho. V úterý přijde tedy šest dětí a další budou postupně přibývat,“ poznamenala ředitelka Mateřské školy Pelhřimov Věra Harudová.

Se změnami musí od příštího týdne počítat i maminka Květa Pilná. „Tenhle týden má Jindřichův Hradec, kde pracuju jako učitelka, jarní prázdniny. Od příštího týdne ale budu opět učit distančně a děti tak budu mít u sebe. Není to ideál, ale dá se to. Kdybych musela do školy, tak bych to řešila jinak. Například moje neteř si teď bere na tři týdny ošetřovné,“ řekla Květa Pilná z Mnichu na Pelhřimovsku.

Nová nařízení mají nejen na Vysočině platit po dobu tří týdnů.