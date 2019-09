V autobusové dopravě je totiž složitá situace. Devatenáct dopravců bylo osloveno a bude se s nimi jednat o prodloužení smluv do doby, kdy bude možné vypsat výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti. Dopravci totiž museli letos na jaře dostat možnost pořídit nové vozy a na ty se čeká rok až rok a půl. Zatím se však i přes komplikace zdá, že jsou vstřícní k domluvě.

Pozitivní je naopak situace na železnici. Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) připomněl, že desetiletá smlouva s Českými drahami je podepsaná a od poloviny prosince začne platit nový jízdní řád. Bylo také již vypsáno výběrové řízení na dodávku systému Centrálního dispečinku Kraje Vysočina , tam ale nelze nic předjímat. „Nejsme schopni říct, jestli se někdo přihlásí nebo ne. Víte dobře, že se některá výběrová řízení táhnou do nekonečna,“ podotkl Běhounek.

Hejtmanství již dříve avizovalo, že by měl být na konci letošního roku realizován jednotný tarif, díky kterému bude možné cestovat po Vysočině na jeden lístek, bez ohledu na zvolený dopravní prostředek. Do VDV by měly být zařazeny osobní vlaky, linky regionálních autobusové dopravy a postupně také MHD jednotlivých města na Vysočině.