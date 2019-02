Vysočina – Krajští zastupitelé na svém úterním zasedání hovořili mimo jiné o nedostatku zdravotního personálu. Ten se dotýká nemocnic v celém kraji, největší je pak v Jihlavě.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek | Foto: Deník/archiv

Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) vysvětlil, že mladé zdravotní sestry odchází na mateřskou dovolenou, další zaměstnance láká vyšší výdělek, který mohou dostávat v jiných oblastech.



„Máme problém s lékařským personálem a určitými odbornostmi,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD) s tím, že poslední dobou se trend obrací a personál příspěvkových organizací, zejména pak domovů pro seniory, odchází pracovat do nemocnic. Do budoucna by pak měly pomáhat stipendia pro studenty.