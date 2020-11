Do České knihy rekordů ho komisaři z pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit zapsali proto, že zmíněný úsek absolvoval s nákladem o hmotnosti přes dvě stě padesát kilogramů. Zmíněné plechovky v osmnácti kartonech měl čerstvý rekordman naložené na vlastnoručně vyrobené dřevěné konstrukci. Vzdálenost 1 250 metrů s převýšením devadesát metrů zdolal za tři hodiny a pět minut.

Úspěšnému pokusu předcházel tvrdý trénink a poctivá příprava dvaapadesátiletého beskydského šerpy. „Nejtěžší bylo, abych se vždy nějak rozešel, pak už to šlo. Nebylo to jednoduché, proto jsem moc rád, že jsem k soše Radegasta došel. Tento rekord bych chtěl věnovat pivovaru Radegast, který letos slaví padesát let od svého založení,“ řekl v cíli Zdeněk Pácha.

Za svůj výkon si navíc vysloužil i odměnu. „Vydat se s takovým nákladem piva na zádech k soše Radegasta je něco, co zvládne jen ten největší bojovník. Mimořádný počin si zaslouží mimořádnou odměnu, takže panu Páchovi za jeho skvělý výkon dáme pivo Radegast Ratar ve stejné hmotnosti, jakou k soše vynesl,“ informoval Marek Grabovský, manažer pivovaru.