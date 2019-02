Pelhřimov – Je rozhodnuto. Současní ředitelé tří základních škol v Pelhřimově obhájili svou pozici. Naopak na pelhřimovské základní umělecké škole (ZUŠ) bude během následujících šesti let vládnout nová tvář.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Rada města Pelhřimova totiž vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelky/ředitele čtyř základních škol, do kterého se přihlásilo celkem deset zájemců.

Ve středu 2. května radní rozhodli a jmenovali čtyři takzvané výherce. „Ředitel Základní školy Krásovy domky Pavel Rafaj svou funkci obhájil. Na Základní školu Komenského se hlásil také jeden zájemce, a to současný ředitel Martin Skořepa, kterého rada také zvolila. Na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Na Pražské se hlásili tři zájemci. Funkci obhájil opět současný ředitel, tedy Luděk Charouzek,“ prozradil výsledky konkurzního řízení Bohumil Kovanda, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Pelhřimov.

Na základní uměleckou školu v Pelhřimově se hlásilo celkem pět zájemců. „Do konkurzního řízení se přihlásila i Dana Bezstarostová, učitelka z pelhřimovské ZUŠ, která ale nakonec odstoupila. Rada vybrala současného učitele školy, a to Jiřího Váňu,“ informoval o novinkách Bohumil Kovanda.

Budoucí ředitel základní umělecké školy Jiří Váňa je samozřejmě, jak sám řekl, s výsledkem konkurzního řízení spokojený. Dodal ale také, že teď bude mít práce až nad hlavu. „Konkurzní řízení se vyhlašovalo z důvodu nemoci pana ředitele, a také proto, že mu končilo funkční období. Kdo by funkci převzal, jsme tu mezi sebou řešili. Od kolegů jsem cítil podporu a vzhledem k tomu, že mám i nějaké ekonomické vzdělání, tak jsem do toho šel,“ řekl Jiří Váňa.

Kromě ředitelování ale bude mít učitel hry na klavír a varhany na starost i několik svých studentů. „Ředitel musí i učit, to je ze zákona dané. Hodin budu mít samozřejmě méně, ale učit budu pořád,“ pověděl Váňa. Dodal také, že do vedení školy by chtěl časem také vnést své osobní nápady a poznatky.

Své vize a plány začne ale Jiří Váňa v rámci svého ředitelování aplikovat až poté, co se situace ve škole dostane do normálu. „Plánů a vizí mám spoustu, ale situace na naší škole nebyla za poslední dva roky nijak růžová, takže cíl číslo jedna je dát to tu všechno do pořádku, aby se nadcházející školní rok od září rozběhl tak, jak má,“ přemítal budoucí ředitel Základní umělecké školy Pelhřimov.

Noví a staronoví ředitelé zmíněných základních škol nastoupí na vedoucí pracovní místa 1. srpna. „Po následující radě se budoucím ředitelům v rámci slavnostního jmenování předají dekrety. Tím budou na dalších šest let zvoleni do této funkce,“ řekl Kovanda.

Příští rok by mohlo být pelhřimovskými radními vypsáno konkurzní řízení také na ředitele či ředitelku mateřské školy, domu dětí a mládeže a Základní školu Osvobození. „Na podzim letošního roku budou komunální volby a bude zvolena nová rada a nové zastupitelstvo. Takže bude záležet na nich, jak to budou řešit,“ krčil rameny Kovanda.

Na začátku týdne přišla smutná zpráva. Pavel Knězů, od něhož měl o prázdninách Jiří Váňa řízení pelhřimovské základní umělecké školy převzít, v neděli 6. května zemřel.