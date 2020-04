Budoucí prvňáčci se musí spokojit s online zápisy. Dceru to mrzí, popisuje matka

Děti, které by letos měly nastoupit do školy, bohužel přijdou o klasický zápis do první třídy. V důsledku pandemie koronaviru a následného nouzového stavu nařízeného Vládou České republiky jsou totiž na základních školách nejen na Vysočině povinni udělat zápisy do prvních tříd bez přítomnosti dětí a rodičů.

Ema Hálová se chystá do školy. | Foto: Monika Hálová

„Mně i dceři Emče je to trochu líto, že neproběhne klasický zápis, protože základní škola v Kamenici nad Lipou to má vždy perfektně připravené a všechny děti se tam moc těší,“ prozradila maminka Monika Hálová z Bořetína na Pelhřimovsku. Chystáte se do přírody? Dejte pozor na klíšťata, povzbudilo je teplo Přečíst článek › Ta se na tuto mimořádnou situaci dívá i z pohledu učitelky mateřské školy. „Doma se s Emčou připravujeme tak, jako by byl klasický zápis. Vyplňujeme pracovní listy, děláme grafomotoriku, Emča musí správně držet tužku, vědět, kde je levá a pravá strana, znát své bydliště, věk a mimo jiné by si také měla umět zavázat tkaničku. Nebojím se ani o ostatní předškoláky, protože návrhy na odklady již proběhly a s dětmi jsme od začátku roku vše procvičovali a jsou k zápasům připravené,“ přemítala Monika Hálová. Rodiče, kteří chtějí svého předškoláka, stejně jako maminka Monika Hálová, zapsat na Základní školu v Kamenici nad Lipou, musí na webových stránkách školy vyplnit online přihlášku, která tam bude k dispozici do konce dubna. Nával hned první den po otevření. Hobbymarkety na Vysočině jsou plné lidí Přečíst článek › Naopak ti, kteří se chystali na zápis do Základní školy Nové Veselí na Žďársku, už mají na odeslání potřebných materiálů jen pár dní. „Dostali jsme jasný pokyn, že zápisy máme dělat bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole s tím, že můžou podat buď papírovou nebo elektronickou žádost. Také jsme určili období, od kdy do kdy mohou zákonní zástupci dětí žádosti o přijetí doručovat,“ poznamenal Tomáš Augustýn, ředitel základní školy v Novém Veselí. V online zápisu, který se na novoveselské základní škole uskuteční do 17. dubna, však vidí Tomáš Augustýn určité komplikace. Rodiče musí odevzdat žádost o přijetí, zápisový list a také kopii rodného listu dítěte. „Tam nastává komplikace, že se nám těžko ověřuje, kdo vlastně žádost podává. Běžně totiž u zápisu ověřujeme občanský průkaz,“ řekl Augustýn. Armádní medici na Vysočině: začíná chytrá karanténa, počty nemocných dál rostou Přečíst článek › Dodal také, že další komplikace se týká organizačních záležitostí. „Děti potřebujeme rozdělit do dvou tříd. A zápis je pro nás přínosný hlavně proto, že děti vidíme a dokážeme odhadnout, jak na tom jsou, takže je pak můžeme rozdělit na dvě skupiny. Teď ještě nevím, jak to uděláme, ale plánujeme, že v červnu zorganizujeme nějakou koordinační schůzku, když to bude možné,“ informoval ředitel. Doručovat žádosti o přijetí svých dětí mohou rodiče na Základní škole Jihlava, Kollárova od 15. do 30. dubna. „Je škoda, že jsme nemohli uspořádat dny otevřených dveří, abychom dětem a rodičům mohli školu ukázat a případně odpovědět na jejich dotazy,“ sdělil ředitel jihlavské základní školy Tomáš Zeman. 40 tipů jak a kde pomáhat na Vysočině: nákup a dovoz potravin, venčení psů... Přečíst článek › I na této škole chtějí, pokud to situace dovolí, uspořádat do konce školního roku společné setkání rodičů, dětí a budoucí paní učitelky.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu