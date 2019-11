Olga Kunová provozuje v Jihlavě výrobnu Cukroví od Kuny. O to vánoční byl letos tak velký zájem, že po 14 dnech skončili s objednávkami. Loni se přitom objednávalo měsíc. „Napečeme 300 kilogramů a nejspíš bychom prodali i dvakrát tolik. Klasická varianta tradičních druhů je za 450 korun kilo, bezlepková či dia varianta je za 550 korun kilo. Klasiky uděláme 22 druhů, speciálního cukroví bude 10 druhů,“ vypočítala Olga Kunová.

Martina Pavlíčková z Kámene na Pelhřimovsku už příjem objednávek ukončila. Letos napeče 150 kilogramů, z tuků použije pouze máslo. „Udělám 15 osvědčených druhů, které lidé nejvíc chtějí. Bude mezi nimi i jeden ze zdravější špaldové mouky. Cena za kilo bude 490 korun, držím ji od loňska stejnou,“ prozradila.

Na dobrou věc

Andrea Koudelová je vedoucí pekárny Vrátka v Třebíči. Objednávky na vánoční cukroví u nich přijímají do 15. listopadu. Pečou z kvalitních surovin, jako tuk používají hlavně máslo. „Kilogram bude za 490 korun, to je o desetikorunu víc než loni, protože podražily především energie,“ vysvětlila Koudelová.

Péct budou 13 druhů tradičního cukroví, v mixu se objeví například i marokánky či medové pečivo. Už mají jednoho zájemce dokonce o 25 kilogramů. „Kdo si koupí naše vánoční cukroví, přispěje na handicapované lidi, kteří u nás v pekárně pracují a jsou moc šikovní. To je pro zákazníka přidaná hodnota, že o svátcích podpoří dobrou věc,“ podotkla vedoucí pekárny.

Jaroslava Břečková z Polničky na Žďársku peče vánoční cukroví na zakázku. Objednávky přijímá až do začátku prosince. „Zabývám jen touto činností, takže budu stíhat,“ říká. Letos vyrobí celkem 21 druhů, kilogram vyjde na 450 korun, bude tak o 20 až 30 korun dražší než loni, souvisí to se zdražováním obecně. „Myslím, že cenu mám přijatelnou na to, že to dělám oficiálně. Lidé chtějí na Vánoce voňavou klasiku, nic extra zdobeného, spíš na co jsou celý život zvyklí. Peču výhradně z plnohodnotných surovin, náhražky nepoužívám,“ poznamenala. Má zkušenost, že její zákazníci na Vánoce nepožadují zdravější varianty tradičních mlsků, proto je ani do nabídky nezařazuje.

Osm až deset metráků

V tradičním Cukrářství Vyskytná na Pelhřimovsku budou přijímat objednávky na vánoční cukroví do Mikuláše. A chystají se ho napéct osm až deset metráků. Vědí, že zájem bude, už to mají vyzkoušené z minulosti. „Zákazníci se nám vracejí. Letos bude stát kilo 500 korun. Napečeme 30 druhů klasiky, jak ji lidé vyžadují. V posledních dvou letech se objevuje trend, že si zákazníci přijdou pro cukroví těsně před Vánocemi, protože jsou zvyklí ze supermarketů, že tam mají vždy všechno teď hned. Snažíme se i opožděné požadavky nějak vykrývat, ale není to jednoduché,“ poznamenal spolumajitel Cukrářství Vyskytná David Dušek.

Petra Vichrová z Metánova na Pelhřimovsku už s přijímáním objednávek vánočního cukroví pomalu končí. Na pečení je sama, takže když odhadne své síly, ví, že je toho tak akorát. „Letos je cena 400 korun za kilo. Teď je trend výroby z másla, přizpůsobila jsem se. Napeču 20 druhů a přání zákazníků respektuji. Někdo chce mix, jiný jen suché nebo jen krémové druhy a já vyhovím,“ poznamenala cukrářka.

Jana Vrhelová, majitelka Cukrárny Jane v Havlíčkově Brodě, bude přijímat objednávky na vánoční cukroví do konce listopadu. Zájem je. Letos stejně jako loni bude cukroví stát 300 korun kilo. „Dělám 20 druhů klasiky z másla i z Hery. Mám spíš starší zákazníky a ti na nějaké novoty zdravějšího typu vůbec nejsou,“ podotkla majitelka.

Vanilkové rohlíčky z rýžové mouky

Hlavně mladší generace se nevyhýbá novinkám a mnoho lidí dnes vyhledává lehčí méně kalorické vánoční cukroví. Někdo si je udělá doma. Lze je však i koupit. Například e-shop Zdravé stravování má rozvozové trasy i na Vysočině. Objednávky přijímají do 6. prosince nebo do vyčerpání zásob. Cukroví je víc jak 10 druhů, například kešu kuličky s kokosem, vanilkové rohlíčky z rýžové mouky, mrkvánky či čokoládové střapáče ze špaldové mouky. Rozvoz bude od 15. do 20. prosince. Objednávky do 20. listopadu jsou za 640 korun za kilogram, později pak za 690 korun za kilogram. „Cukroví se peče ve Strážnici. Rozvozové trasy máme na webových stránkách,“ sdělila operátorka na telefonu. Dodávky zastavují ve víc jak desítce měst Kraje Vysočina, například v Telči, Jihlavě, Třebíči, Polné či v Bystřici nad Pernštejnem.