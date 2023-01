Ohledně své volby má jasno. „Ukažte i ten druhý lístek,“ vtipkuje s ním jeden člen komise okamžik předtím, než skončí obálka v urně. „O mně to stejně každý ví,“ odpoví hejtman. Pak ale znejistí a rozbalí zmuchlaný papír. „Je to správně,“ usměje se a opouští volební místnost.

Venku pak vysvětlí, že rád chodí volit co nejdříve. „Samozřejmě bych si přál jít příkladem, aby na Vysočině volilo co nejvíce lidí. Je to občanská zodpovědnost a minulé kolo ukázalo, že se k tomu na Vysočině umíme postavit. Doufám, že se k tomu postavíme i v druhém kole,“ říká.

Je však zřejmé, že řada lidí už nemá mezi dvěma jmény „svého“ kandidáta a tak k volbám nepůjde. Co by jim hejtman vzkázal?

„Doufám, že je každý schopný se rozhodnout, jaká osobnost by podle něj měla Českou republiku reprezentovat. Měli bychom se zamyslet nad tím, že na prezidentské standartě je nápis Pravda vítězí a každý z nás je za posledních několik týdnů schopný vyhodnotit, kdo z kandidátů má k té pravdě blíž,“ sděluje.

Zdroj: Deník/Martin Singr

V Domě filharmonie – hudby, kde sídlí devatenáctý volební okrsek, se mezitím střídá jeden volič za druhým, občas se jich sejde i více a musí čekat. Před dvěma týdny ale se ale stála fronta. Po dvou hodinách se volební účast v tomto okrsku pohybuje kolem třiadvaceti procent. „V prvním kole lidé stály větší fronty, nyní je volební účast menší,“ usoudila zapisovatelka Jiřina Janáková a odhadla, že v druhém kole bude volební účast podobná jako v prvním.