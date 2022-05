Netradiční symboly zaujaly také Jiřího Kryštofka z Oudoleně na Havlíčkobrodsku. „Všiml jsem si, že to tady od minulého měsíce máme. Zprvu jsem nevěděl, co to je a k čemu to slouží. Denně jezdím autem. Takže mě překvapilo, když jsem najednou viděl něco, co tam den před tím nebylo. Radši jsem si tedy zjistil, o co přesně jde,“ prozradil muž svoji zkušenost.

Kontrolní body na silnice nakreslili geodeti. Znaky totiž poslouží k tvorbě digitální technické mapy. Její tvorbu spustil Kraj Vysočina.

V kraji má mapu na starost firma MDP GEO. Ta se zároveň podílí na stejném projektu pro Zlínský kraj. „Pro Vysočinu děláme technický dozor, aby bylo všechno kvalitně provedené. Když oba kraje porovnám, tak Zlínský kraj je napřed. Se sjednocením technických map začal už před pěti lety. Vysočina je zatím na začátku,“ vyjmenoval hlavní rozdíl mezi kraji ředitel společnosti Stanislav Mudrák.

Jednotlivé body budou postupně skenovat auta i letadla. „Těm menším bílým prvkům říkáme motýlci. Ty zvládnou nasnímat auta. Ty větší mají na starost letadla. Skenují to laserem ze vzduchu. Proto je potřeba, aby body nikdo neponičil. Na Vysočině se nám to naštěstí ještě nestalo,“ dodal Mudrák s tím, že začernění už museli řešit ve Zlínském kraji. „Takovým lidem hrozí vysoká pokuta,“ varoval Mudrák.

Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina vyjde na více něž dvě stě milionů korun. Většinu rozpočtu pokryje evropská dotace. Výsledkem procesu bude jednotná mapa pro celou Českou republiku. „Ta zjednoduší práci úřadům, stavebníkům i veřejnosti. Sjednotí se a doplní například data o dopravní a technické infrastruktuře. Povede to například k urychlení přípravy a povolování staveb,“ vysvětlil radní pro oblast informačních technologií Jan Břížďala, k čemu mapa poslouží. Digitální technické mapy krajů budou spuštěny nejpozději v červnu roku 2023.