Věžnice patří už rok pod Havlíčkův Brod a tak to zůstane

„S majitelkou mlýna, ke kterému jez patří, jsme se už dohodli. Dalším krokem je převod splavu na obec za symbolickou cenu,“ řekl starosta. Jak dodal, obec nechá splav opravit aby už mostu neškodil. „Ochránci přírody ale žádají, že obec musí vybudovat u splavu takzvaný rybochod. Jedná se o umělou stavbu na vodním toku, která zajišťuje rybám jejich přirozený pohyb při migraci,“ vysvětlil Drahoš.

Zastupitelstvo už schválilo vypracování projektu, který zahrne rybochod i opravu pobořeného jezu. Letos už mohla mít obec Věžnice povolení ke stavbě rybochodu. Na jaře roku 2022 by měly být vypsány evropské dotace na rybochody. Dotace jsou až 90 procent,“ dodal starosta.

Historie mostu



Most U Lutriána, někdy nazývaný též Za Lutriánem, je tříobloukový středověký kamenný most přes říčku Šlapanku, pod soutokem se Zlatým potokem. Nachází se na katastrálním území obce Věžnice, mezi Šlapanovem a Věžnicí. Lutrián je jméno hájovny stojící nedaleko severozápadním směrem.Most byl postaven na jedné z odboček Haberské stezky mezi dnešním Havlíčkovým Brodem a Polnou . Je to kulturní památka. V roce 2012 se při povodni protrhl kamenný jez v jižním předpolí mostu, kameny z jezu od té doby most ohrožují.

Jenže situace se změnila. Na rybochody nejsou peníze. A Věžnice není sama, kdo se bude muset letos s penězi na tuto ekologickou stavbu rozloučit. Rybochody mají v Česku staletou tradici. Pomocné stavby pro migraci ryb na jezech, hrázích či u vodních elektráren přibývaly doposud tempem jednotek ročně.

Podle ochránců přírody však již druhým rokem žádné nové projekty nejsou. „Investoři stále čekají na vypsání nových dotačních výzev Operačního programu životní prostředí,“ sdělil odborník na péči o vodní ekosystémy Pavel Marek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle staristy Drahoše si bude muset Věžnice na dotace počkat. „Připravíme veškeré potřebné dokumenty a budeme doufat, že se dotace na rybochody najdou. Například ve Šlapanově už jeden rybochod je. Tak bychom náš ve Věžnici spojili s tím ve Šlapanově a získali tak jednu dlouhou rybí cestu,“ dodal.

Klikatý betonový žlab je součástí obnoveného jezu jen kousek za Šlapanovem směrem na Věžnici. Ryby jím mohou plot přes jez proti proudu říčky Šlapanky. Rybochod má Šlapanov už sedm let. Stavba rybí cesty tehdy přišla na více než šest milionů korun, nechala ho stavět soukromá firma, většinu výdajů pokryla dotace. Firma je získala na třetí pokus.

Podle ekologů je rybochod je podle něj důležitý pro ryby i pro mlže. „Jejich larvy žijí na žábrách ryb. Proto je nutné i pro populaci mlžů, aby ryby mohly proti proudu,“ vysvětlil při otevření šlapanovského rybochodu ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě Václav Hlaváč. Šlapanka patří mezi evropsky významné lokality. Jez nad Šlapanovem však tok rozděloval, a bránil vodním živočichům v migraci.