Stavební firma už zahájila stavbu skrývkou ornice. Pak tam odborníci začnou s archeologickým průzkumem, potrvá do konce června. „Zároveň budeme pracovat na pilotovém založení mostu a na úpravách podloží násypových těles," přiblížil oblastní ředitel firmy Metrostav Infrastructure Jiří Salava.

Obchvat bude dlouhý necelé čtyři kilometry, vzniknou čtyři mosty a také dvě protihlukové stěny o délce jeden a půl kilometru. „První místo, kde se obchvat napojí na silnici 385, je před Čebínem směrem od Kuřimi, kde vznikne nová okružní křižovatka. Další pak na křižovatce Sentice, Hradčany, Čebín," nastínil ředitel jihomoravské Správy a údržby silnic Roman Hanák.

Stavba má být podle smlouvy hotová do konce roku 2023. „Fyzicky by měla skončit za rok v září. Těžko předvídat, jestli nastanou nějaké komplikace. Doufám, že ne. Stavíme na zelené louce, pro zhotovitele je to jednodušší, i omezení by měla být minimální," poznamenal Hanák.

Práce měly původně začít už v polovině loňského roku. Zdržení nastalo kvůli odvolání společnosti Eurovia. Antimonopolní úřad ale potvrdil správnost výběru vítězné firmy. Jihomoravský kraj kvůli tomu dohodl o půl roku prodloužení termínu dostavby, aby si udržel dotaci z Evropské unie. Náklady jsou přes 430 milionů korun. jedná se o největší letošní krajskou silniční stavbu.

Podle starosty Kříže příprava stavby obchvatu Čebína trvala zhruba třicet let. „Moje paměť sahá do roku 2006, kdy jsem přišel na radnici, v té době už byly hotové první výkresy. Stavbu už ale řešil i můj předchůdce," uvedl.

Na nynější stavbu má v budoucnu navázet obchvat Hradčan.