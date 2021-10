Mezi několika stovkami obyvatel bylo totiž hned několik obuvníků. „Založili si družstvo v Polné a šili pro Baťu boty. Baťa jim sem dovezl svršky a oni šili podrážky,“ vzpomíná pamětník Josef Vomela. Za vyhlášenou kvalitou bot od Bati z Třebíče tak kuriozně stojí ševci z Jihlavska.

Starosta Ľuboš Varhaník pak jen dodává, že dříve byla řemesla na vesnicích rozšířená a rozmanitá. „Dříve to tak bylo – co chalupa, to řemeslo nebo člověk, který něco uměl. Lidi k sobě měli blíž, tady byl truhlář, támhle řezník, švec. Ti lidé se navzájem potřebovali a nebyli tak závislí na městu,“ uvědomuje si i po letech.