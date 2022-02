Rostoucí ceny se netýkají jenom prodeje, ale také nájmů. To na vlastní kůži pocítil například Aleš Hobza z Třebíče. „Pro nájemníky je to katastrofa. Pochybuji, že to někdo uvítá, možná tak majitelé bytů. Ještě před třemi lety stál byt 3+1 necelých deset tisíc korun. Teď už je to kolem sedmnácti tisíc. Což je skoro dvojnásobek,“ postěžoval si Hobza, který v nájmu bydlí.