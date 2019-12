Betlém s malovanými figurkami od starých řezbářů nějaký čas odpočíval na půdě. K Vánocům u Hamtákových zase patří posledních třicet devět let. „Betlém jsem vyženil. Přišlo mi, že je škoda nechat ho ležet na půdě. Nyní se nachází v místnosti, kde jeho základ zůstává po celý rok a uklízí se jen to, co nejvíce trpí. Betlému jsem nechal původní styl s figurkami od Brázdy a Boudného. Doplnil jsem jen jednu svoji postavičku a nějaké ovečky, těch starých už bylo málo,“ řekl Evžen Hamták, který tak navázal na starou tradici v manželčině rodině.

U Hamtákových vše začíná týden před svátky, kdy je třeba betlém připravit se vším všudy, tedy vyměnit starý mech za nový, přestavět krajinu z pařezů, doplnit figurky a stavby, dozdobit přírodninami. Když je hotovo, mohou začít Vánoce i betlémská cesta, rodina bude mít o zábavu postaráno až do Hromnic. „Jako každý správný třešťský betlémář, i já chodím na čerstvý mech, potřebuji necelé dvě banánové krabice. Z lesa si často nosím i malé pařezy. To už k tomu patří, že když jdu z hub, v jedné ruce držím koš a v druhém nějaký zajímavý pařízek, který zakomponuji do betlému,“ usmál se Hamták.

Péče o starý betlém ho před nějakými šestnácti lety dovedla k tomu, že začal sám vyřezávat. Svou úplně první postavičku má dodnes schovanou. Trvalo nějakou dobu, než se zdokonalil. Jak se smíchem říká, po roce učení se dalo na figurky konečně i dívat.

Dnes už mu titěrná práce se dřevem zabírá podstatně méně času. V začátcích mu jedna figurka trvala třeba dvanáct hodin, dnes je to zhruba o polovinu méně. Dobrou průpravou pro něj bylo vyřezávání šachových figurek - hlav, kde si perfektně natrénoval obličeje. Figurek, kterých za těch šestnáct let vytvořil desítky, putují po celé republice. Už několik let míří například do Špindlerova Mlýna.

„Dříve mi trochu dělalo problém vyřezávání zvířat. Šlo o to, aby měla správné proporce a odpovídala skutečnosti. Lehko se vám taky může stát, že koňovi vyřežete zadní nohu vpředu a podobně. Teď už mi vše jde dobře,“ doplnil Hamták.

Motivy pro postavičky Evžen Hamták nachází například u starých třešťských řezbářů, při sledování seriálu F. L. Věk nebo z obrázků Josefa Lady a Mikoláše Alše. Až bude chvilka, chce si právě podle Alšova Špalíčku pohádek, který se mu do ruky dostal teprve nedávno vyřezat kluky se slámou čouhající z bot.

„Je zajímavé, jak pracuje fantazie ostatních. Jeden pán po mě chtěl figurku harmonikáře, v němž viděl ostravského barda Jaromíra Nohavicu. Mně by to do té doby vůbec nenapadlo, tu podobu jsem v něm nenašel. Občas za mnou někdo přijde s tím, že by chtěl vyřezat něco speciálního,“ dodal třešťský řezbář.

Betlémářství a vyřezávání ho i po letech velmi baví a největší odměnou pro něj je, když se jeho tvorba lidem líbí. „Mám pak opravdu velkou radost a nabíjí mě to, i v tom pokračovat dál,“ uzavřel třešťský betlémář a řezbář.