„Pro výstavu Na křídlech za lva budou lepší větší sály než malé komůrky,“ potvrdil předseda Czech Spitfire Clubu Zdeněk Sadecký. „Umožní to lépe navrhnout jednotlivé expozice i umístit větší exponáty. Předběžně počítáme s potřebou asi čtrnácti prostor, tedy místností i chodeb, abychom celou expozici mohli realizovat podle našeho záměru,“ doplnil pro Deník.

Jak vysvětlil starosta Tomáš Helar, městys chce interiéru zámku vrátit jeho historickou podobu. „Někdo tam za minulého režimu udělal příčky, které tam nepatří, ty odstraníme. Někde je snížený strop, který také dáme zpět do původního stavu,“ sdělil starosta.

Zámek je chloubou Větrného Jeníkova. Nikdo ale neví, kdy vznikl

Jeníkovská radnice uvažuje, že by v rámci úspor dělala úpravy na zámku svépomocí. V takovém případě by členové Czech Spitfire Clubu také přiložili ruku k dílu. „U bouracích a vyklízecích prací není problém, částečně bychom se rádi podíleli později i na elektroinstalaci a s úpravou pro zajištění světelného režimu v expozici. To znamená částečné zatemnění z důvodu světelných podmínek, které si vyžadují historické předměty,“ řekl Sadecký.

Co se návštěvnosti muzea týká, začátek v létě 2020 byl slibný. Modely letadel z druhé světové války i autentické předměty lidi lákaly. Pak vše utlumil koronavirus a následně ekonomická krize. Za sezónu nyní přijde kolem tří set osob. „V kompletním muzeu bychom rádi viděli desetinásobek návštěvníků,“ uzavřel Sadecký a pozval lidi k návštěvě.