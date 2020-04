Středeční úmrtí nijak nesouvisí s domovem důchodců v Břevnici. „Byl to případ pacienta, který byl hospitalizován v Havlíčkově Brodě. Pak se jeho zdravotní stav zhoršil, tak byl převezen do Prahy na Bulovku a tam zemřel na endokarditidu. Současně u něj byl detekován koronavirus,“ potvrdil ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na jihlavské hygieně Jiří Kos.

„Vzhledem k tomu, že to bylo v Praze, tak detailní anamnézu ještě nemáme k dispozici,“ uvedl ve středu večer pro Deník.

Během středy přibyly další dva pozitivní testy, a to na Pelhřimovsku a na Třebíčsku. „Je to otázka komunitního přenosu. Stěhuje se nám to ne přes hranice, ale v komunitě,“ řekl Kos. Celkový počet dle ministerstva tak byl 143 nakažených osob na Vysočině.

Po Velikonocích očekávají hygienici navýšení pozitivně testovaných. „Lidé s příznaky budou návštěvu lékaře kvůli svátkům oddalovat,“ odhadl Kos.

V příštím týdnu rovněž začne armáda spolupracovat na takzvané chytré karanténě. „Budeme mít více prostředků, abychom šíření té choroby začali eliminovat v kratším časovém intervalu,“ přiblížil Kos.