Dagmar Šimkovou osud nešetřil. Narodily se jí dvě děti, obě autistické. Právě kvůli nim a pro ně začala paní Dagmar psát Srdíčkové básničky, které vydala tiskem.

„Projekt kouzelné Vánoce všem mě napadl při výrobě ozdob se jmény a přáním pro domov důchodců v Jičíně. Tenkrát mi napsala kamarádka, že má pro mě práci,“ vzpomíná paní Dagmar.

Parta učitelů ze školy Nový Bydžov začala s pomocí dětí vytvářet dopisy pro obyvatele v domově důchodců. „Měli hodně jmen a hledali pomoc. S radostí jsem se zapojila. Dášenku jsem poprosila o pomoc. Vysvětlila jsem jí, že obrázky pošleme babičkám a dědečkům pro radost, aby nebyli smutní. Hned začala malovat,“ vzpomíná paní Dagmar s tím, že to byl krásný pocit, zapojit dceru Dášu a vědět, že i ona se učí dělat dobré skutky.

„Pak mě napadlo, že by bylo krásné to dělat ve velkém. Nejen pro jeden domov důchodců, ale pro všechny. Z E-booku Vánoce, který jsem vytvořila, jsem vzala moje ozdoby a omalovánky a přetvořila do šablon ke stažení zdarma. Přidala jsem i básničky, které jsem vymyslela speciálně, pro tento projekt a vše dala na web,“ vysvětluje Dagmar Šimková.

Šablony zdarma jsou ke stažení na webu Hravé knihy a slouží jako návod pro inspiraci všem, kteří chtějí letos na Vánoce někoho potěšit.

V současné době vydala Dagmar Šimková už druhý díl Srdíčkových básniček ve vlastní režii s podporou rodiny. Protože se pro knihu určenou hlavně malým autistům, nenašel nakladatel. Paní Dagmar přiznává, že chtěla podnikání několikrát vzdát. V naší nelehké situaci, kdy jsem s dětmi doma jako máma na plný úvazek, to není jednoduché. Pak ale vždy v ten pravý moment přišla nějaká krásná zpráva od zákazníka či speciálního pedagoga, která mi dala sílu pokračovat a potvrdila mi, že moje práce má smysl,“ říká s nadšením Dagmar Šimková.