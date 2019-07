Na Vysočině je dětských domovů několik. Každé zařízení má jinak nastavený prázdninový režim. Nicméně všechny domovy se snaží, aby si děti užily co nejvíce dobrodružství a zábavy jako jejich vrstevníci s rodiči na dovolené nebo na táboře.

V Nové Vsi u Chotěboře naplánovali takzvanou „celodomovní akci“.

„Se všemi dětmi, co zrovna v domově jsou, pojedeme na týden k Ledči nad Sázavou na Stvořidla. Budou tam jezdit na kole, pokud to jenom trochu půjde, tak si vyzkouší plavbu po řece,“ sdělila Etela Coufalová, ředitelka Domova v Nové Vsi.

Letní provoz Domova v Nové Vsi se od zbytku roku liší poměrně výrazně. Prázdniny se zde využívají k různým potřebným opravám. „U nás se letos bude dělat na hlavní budově vzduchotechnika. Kromě jiného se snažíme pokácet stromy, které byly v našem parku napadeny kůrovcem. Všechny děti, které tu nyní máme, jsou přestěhované do domku rodinné skupiny D,“ doplnila Coufalová.

Kapacita domova se o prázdninových měsících mění. „Některé děti jedou k rodičům, jiné na tábor, které si platíme. Navíc i v létě zajišťujeme provoz zařízení pro děti, které se ocitly v krizi a potřebují okamžitou pomoc. A tak se počet dětí během léta mění,“ dodala Coufalová.

Trochu jinak vypadá letní provoz s dětském domově v Jihlavě. „Máme zde takovou tradici, že si každá z našich vychovatelských skupin vymyslí pro děti nějakou pobytovou akci. Letos to je devět týdnů, tudíž devět akcí,“ přiblížil Radek Vovsík, ředitel domova.

Děti si tak už užily pobyt v kempu v Žirovnici, nebo putovaly po Jižních Čechách. „Každý týden v pondělí začíná jedna z těchto akcí. V pátek odpoledne, nebo navečer se pak děti vrací do domova, aby si odpočinuly a připravily se tak na další týden a další akci. Ještě je čeká například plavba po Otavě, vydají se na výlet do Vrchlabí do Krkonoš,“ doplnil ředitell Vovsík.

Během léta v jihlavském domově stějně jako v Nové Vsi snaží opravit vše potřebné. „ Máme po Jihlavě rozmístěno několik našich detašovaných pracovišť, což má svoje výhody. Letos se budou dělat například nové podlahy,“ dodal Vovsík.

Jihlavský domov je zařízení, může pojmout až třicet sedm dětí. Během prázdnin jich obvykle v domově zůstává méně než třetina. Ale i tady se stejně, jako v Nové Vsi počet obyvatel mění. „Letos nám zde zůstalo zhruba 17 dětí, což není tak obvyklé. Snažíme se ale, aby děti ty prázdniny měly co nejpestřejší,“ zdůraznil Radek Vovsík.

V Dětském domově v Telči, který kde žije čtyřiadvacet dětí, vypadají prázdniny zase jinak. Děti nejezdí na žádné pobytové akce. Provoz zde má i o prázdninách co nejvíce připomínat rodinu. Děti se tak spokojí s jednodenními výlety například do ZOO nebo do kina.