Starostové na vesnici musejí svoje sousedy doslova přemlouvat. I ve městech zájem klesá. Podle názoru starostů odrazuje od práce v komisi nízká odměna, kterou musejí volební komisaři ještě zdanit, a velká zodpovědnost. „Zatím jsme s obsazováním volební komise nezačali, ale už teď vám mohu říci, že to je problém,“ informoval Ondřej starosta obce Víska na Havlíčkobrodsku.

Jak upřesnil, část volební komise obsadí politické strany, zbytek tvoří dobrovolníci. „Najít nového zapisovatele, to je oříšek. Ten stálý odešel do důchodu a už nemá zájem. Nikdo další jeho funkci nechce. Je to moc práce za málo peněz. Tuším v prezidentských volbách, které byly dvoukolové, tak v prvním kole seděli komisaři u voleb dokonce zadarmo,“ posteskl si starosta Čapek.

Už čtrnáct dní marně hledá zájemce o práci ve volební komisi Aleš Bořil z Brzkova na Jihlavsku. Jak upřesnil, v komisi v Brzkově mají sedět tři komisaři a zapisovatel, ale nikdo z Brzkova nemá zájem. „Vyvěsili jsme oznámení na úřední desku a neozval se nikdo. Ti stálí, kteří chodili do komise při každých volbách, třeba i třicet let, to vzdali. Stěžují si na nízký výdělek, který musejí podle zákona ještě zdanit, kvůli práci v komisi si berou v práci volno,“ konstatoval starosta.

Navíc předsedy komisí čeká celodenní školení. „Tam pořád jen poslouchali jaký postih je čeká, když udělají něco špatně. Nemluvím o kontrolách, které komisím vytýkají každou maličkost a sázejí pokuty. Takže naši stálí komisaři nám vzkázali, že už si žádný víkend nenechají volbami zkazit,“ popsal situaci v Brzkově starosta Bořil.

S obsazováním volební komise už pomalu začali v Karlově na Žďársku, ale jak si posteskla starostka Dana Laryšová, není to nijak jednoduché. „Najít zájemce o práci ve volební komisi je rok od roku horší. Dá to hodně přemlouvání, protože sedět ve volební komisi znamená mít celý víkend ztracený. U nás je komise šestičlenná, pět komisařů a jeden zapisovatel. Většinou důchodci, ale snažíme se oslovit i mladší, protože je potřeba mít za ty starší náhradu, až jim zdraví nedovolí do komise chodit," vylíčila, jak to chodí v Karlově, starostka Laryšová. Jak dodala, zájemce o práci ve volební komisi odrazuje velká zodpovědnost a nízká odměna.

Na mladé studenty sází v Římově na Třebíčsku. „Máme štěstí, že u nás máme několik mladých vysokoškoláků, kteří jsou ochotni a do komise jdou,“ libuje si starosta Rostislav Novák. Jak dodává, je ale realista a dobře ví, že až mladí skončí školu a nastoupí do práce, přestanou mít čas i zájem.

Podle mluvčí jihlavského magistrátu Anety Hrdličkové je na obsazování volebních komisí ještě dost brzy, ale jak dodala, dokonce i krajské město sleduje, že zájem o práci ve volebních komisích pomalu klesá. „Jihlava má zhruba 60 volebních okrsků. Takže potřebujeme asi 300 lidí do volebních komisí,“ upřesnila Hrdličková.

Odměna člena volební komise 2020

- Základní odměna: 1 800 Kč

- Příplatek pro předsedu komise: 400 Kč

- Příplatek pro místopředsedu komise: 300 Kč

- Příplatek za senátní volby: 400 Kč

Zdroj: ministerstvo vnitra

Jak vysvětlila, do voleních komisí delegují svoje zástupce politické strany. Předsedu a místopředsedu komise čeká školení. „Zájem o práci ve volební komisi moc velký není. Navíc se obáváme, jak se v době voleb projeví koronavirus. Už nyní nám jedna volební komisařka oznámila, že u nich v rodině je někdo pozitivní,“ dodala Hrdličková.

„Odměny pro členy volebních komisí, jsou nízké," prohlásil místopředseda Občanské demokratické strany Martin Kupka. „Řadoví komisaři nyní dostávají 1800, předsedové 2200 a místopředsedové 2100 korun,“ uvedl Kupka.

Podle odhadu předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla se s obsazováním volebních komisí potýká zhruba čtvrtina větších měst, respektive jejich obvodů či městských částí, které mají zajištění voleb na starosti, o vesnicích nemluvě. Příčinou nezájmu o členství v komisích je podle Lukla především nízká odměna, která u řadových členů nedosahuje ani šedesáti korun na hodinu. „Výše odměny neodpovídá růstu mezd, nákladů a cen. Zájem o tuto práci tak nemají studenti, ani lidé v produktivním věku,“ zdůraznil Lukl.

Podle informací z ministerstva vnitra se členem volební komise podle zákona může stát jakýkoli občan České republiky nebo i jiného státu, který má v naší zemi volební právo a zároveň je v České republice přihlášený k trvalému pobytu. U státního příslušníka jiného státu EU stačí registrovaný přechodný pobyt. Do komise také nesmí usednout člověk, který ve stejných volbách kandiduje.

Členem volební komise se můžete stát dvěma způsoby. Část komisařů navrhují jednotlivé politické strany a zbytek doplňuje starosta obce dobrovolníky, kteří se přihlásili. Komisi vede předseda, který je vylosován na ustavující schůzi několik dní před volbami.

Každá volební komise musí mít alespoň pět členů a politické strany obvykle dostatek svých zástupců nenavrhnou. Další členy musí starosta obce doplnit z řad "vlastních lidí". Zpravidla jmenuje například zaměstnance úřadu, jako dobrovolník se ale může přihlásit jakýkoliv občan, který splňuje výše uvedené podmínky pro členství v komisi. „Každý člen volební komise, který je zároveň zaměstnancem, má nárok na pracovní volno i náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, takže kromě odměny pro člena komise dostane i svou mzdu. Zaměstnavatel se pak může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci,“ uvedl Petr Vokáč ve vyhlášce ministerstva vnitra.

Jak dodal, podle zákona má člen okrskové volební komise, který je zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. To znamená, že ve volební den máte právo na volno a k odměně pro člena komise dostanete i svoji mzdu.