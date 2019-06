Vepříkov – Je dobojováno, titul Vesnice Vysočiny zůstal i letos na Havlíčkobrodsku. Nově se tímto titulem může pyšnit Sobíňov.

Loni soutěž vyhrál Vepříkov a právě z tohoto důvodu se výsledky soutěže vyhlašovaly v místním kulturním domě. „Ujeli jsme 500 kilometrů, nachodili jsme po obcích sedmdesát tisíc kroků, nicméně ani to nám za ty čtyři dny nestačili to, co jsme na návštěvách snědli a vypili,“ zasmála se Iveta Fryšová, členka komise Vesnice Vysočiny 2019.