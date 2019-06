Někde pro návštěvníky připravili i kulturní program s koncertem, komentovanou prohlídku s průvodcem, ukázku výroby bedýnkové zahrádky či řemeslný workshop.

Loni se takto na Vysočině otevřelo téměř 30 zahrad. Letos se jich přihlásilo 33. Opět se zapojí organizace, školy i jednotlivci. Svoje brány otevře například Školní přírodní zahrada v Náměšti nad Oslavou, o kterou se stará tamní dětský domov. „Zahradu tady vytvářejí a udržují děti společně s vychovateli. Uvidíte zde divočinu, hmyzí domečky, pěstování zeleniny a bylinek ve vysokých záhonech, kompostování a trvalkové záhony,“ pozvala za organizátory Hana Švecová.

K návštěvě zve také Morkusovic keramická dílna v Nivě u Starče na Třebíčsku. „Naše zahrada je soukromá ale s láskou stále tvořená vesnická zahrada, s babičkovskými květinami i něčím navíc, letní kuchyň, altán s jezírkem,“ prozradila majitelka Zuzana Morkusová. Jak vypadá taková soukromá lína zahrada se mohou přesvědčit návštěvníci v Polné u Lenky Hubáčkové a Petra Holase. „Pracujeme s tím, co máme,“ říkají majitelé. Případným návštěvníkům nabídnou dobrý čaj.

Zábava, hry a soutěže

Svoji moderní zahradu představí také Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem ve Ždírci u Polné. „Zahrada a park u domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí byla vybudováno v letech 2014 a 2015 v rámci projektu z OP Interreg ve spolupráci s centrem sociálních služeb v Dolním Rakousku,“ upřesnila ředitelka Martina Matějková.

O přírodní zahradu v Mysletíně u Humpolce se starají Jana a Tomáš Suchanovi. Podle jejich informací se jedná o zahradu u bývalé zemědělské usedlosti, která nabízí vše, co potřebuje rodina s dětmi. „Veselá a hravá je Školička kamarád v Novém Veselí. Je to místo nejen k výuce dětí, ale i k relaxaci a ke komunitním setkání napříč generacemi,“ představila zahradu Monika Kovalská.

Pozadu nezůstalo ani město Přibyslav. Základní škola a klub dětí Otakárek spojí víkend otevřené zahrady v sobotu odpoledne se soutěží o nejhezčího domácího mazlíčka. Šest přírodních zahrad z toho čtyři v majetku města se otevřou v Havlíčkově Brodě. Zahrada Kavárny U Notáře bude veřejnosti volně přístupná celý víkend. Netradiční ovocné dřeviny, okrasnou zahradu a výstavu prací řezbáře Josefa Špicla mohou návštěvníci vidět v zahradě Kavárny Ve Vile, která bude otevřená v sobotu i v neděli od 10.00 do 20.00 hodin. Například do zahrady Mahlerovy vily může veřejnost zavítat v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin, kde v doprovodném programu vystoupí od 10.30 hodin Akordeonový orchestr Pohoda. Malí i velcí návštěvníci se mohou v sobotu od 11.15 hodin a dále od 13.00 hodin účastnit hudebního workshopu „skupinového bubnování“ pod vedením Václava Lindla.