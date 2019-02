Vysočina – Terezka, Anička, Adámek, Kubík a Honzík. To jsou jména, která v uplynulém roce frčela nejvíce na Vysočině. Rodiče dětí, které se narodily v jedné z pěti nemocnic v kraji, však nejčastěji sáhli po jméně Anna, kterých se narodila rovná stovka a v klučičím případě volili častokrát Jakuba. Těch přišlo na svět celkem 77.

V tamních nemocnicích ale padala i jména jako Lara Faeza, Vidžaj, Mirek Santiago, Bao Vy či Gideon.

Nejvíce Aniček si odnesly maminky z havlíčkobrodské nemocnice. „V Nemocnici Havlíčkův Brod se v uplynulém roce narodilo celkem 46 Aniček. Celkem 28 maminek pak dalo své dceři jméno Ema či Emma a Elišek jsme tu měli 26,“ informovala Petra Černo, mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod.

I favorit Jakub vedl loni v již zmíněné havlíčkobrodského nemocnici. „Častým chlapeckým jménem, které zvolili rodiče hned čtyřicetkrát, byl Jakub. Janů bylo 37 a jméno Matěj dostalo 32 miminek,“ řekla Petra Černo s tím, že v roce 2018 se v havlíčkobrodské nemocnici narodilo celkem 1480 dětí.

První příčky nejčastěji volených jmen u dětí narozených v loňském roce obsadili Anna spolu s Jakubem také na Třebíčsku. „Loni zvítězilo u holčiček jméno Anna, kterých se na Třebíčsku narodilo 25, a u kluků Jakub, kterých bylo 37. Hned za Aničkou bylo 23 Terezek a 22 Veronik. Po Jakubovi pak bylo hodně oblíbené také jméno Jan (33x) a Matyáš (28x),“ přemítala mluvčí Městského úřadu Třebíč Irini Martakidisová.

Dodala také, že na Třebíčsku se loni narodilo celkem 1255 dětí.

V pelhřimovské nemocnici vedli v loňském roce za holčičky Terezka a za chlapečky Honzík. „Maminky nejčastěji dávaly chlapečkům jména Jan, Matyáš, Jakub a Filip. U holčiček pak vedly v loňském roce Terezka, Eliška, Nela a Adéla," prozradila Daniela Jelínková z dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov, kde se v uplynulém roce narodilo 533 dětí.

Oblíbenost jména Anna, které dávaly maminky svým dcerám v loňském roce, potvrzuje i Veronika Mašová z jihlavské matriky. „Na Jihlavsku se narodilo celkem 1237 dětí, z toho 29 holčiček dostalo jméno Anna. Hned za Annou byla Veronika a Tereza. Mezi oblíbenými chlapeckými jmény byl Adam (34x), Jan a Matyáš,“ vyjmenovala často volená jména na Jihlavsku Veronika Mašová.

Z 921 dětí narozených v roce 2018 v Nemocnici Nové Město na Moravě bylo 21 Adamů a 20 Terez. „Křestní jméno Jan vybrali v roce 2018 rodiče devatenáctkrát, umístilo se tedy hned za Adamem. Mezi klučičími jmény jsou dále oblíbená jména Ondřej (18x) a Dominik, Marek, Matyáš, Vojtěch (16x),“ sdělila mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Tamara Pecková.

Druhé nejoblíbenější dívčí jméno bylo v roce 2018 Nela, těch se narodilo 18. „Až třetí místo zůstalo na vítězku roku 2017 Elišku, těch bylo 16. Čtvrté místo si podělily jména Adéla a Natálie (14x) a třináctkrát padla volba rodičů na jméno Ema,“ upřesňuje statistiku dívčích křestních jmen Tamara Pecková.

Vhodné jméno pro svého potomka hledala v uplynulém období také nastávající maminka Veronika Staňková z Pelhřimovska. „Jméno už jsem měla vybrané déle, jelikož už na střední škole jsme se s kamarádkami bavily, jak se bude jmenovat naše dítě, až nějaké budeme mít. Tehdy jsem měla tři favority, a to Elišku, Natálii a Adélu. Teď jsem tedy akorát čekala, co mi řeknou doktoři, jaké pohlaví čekáme. Když jsem zjistila, že to bude holčička, tak to bylo jasné a vyhrála Adélka. Přišlo mi totiž, že Elišek je nějak moc a Natálka se mi přestala líbit,“ prozradila Veronika Staňková.

Rodiče se ale v loňském roce nedrželi jen klasických českých jmen. „V Nemocnici Havlíčkův Brod dávali rodiče svým dětem také jména Barnabáš, Dafné, Vincent Louise, Argelio či Lara Faeza,“ vybrala několik zajímavých jmen Petra Černo.

V pelhřimovské nemocnici přišli na svět také Issay, Folkert, Tomáš Antonio, Brian Marek, Santiago, Wiliam, Rafael, Ryan, Nathanael Jan, Eleanor, Arina, Lea, Doriana nebo Mia.

I v jihlavské nemocnici se objevilo několik neobvyklých jmen. „Měli jsme tu miminka, které rodiče pojmenovali Vidžaj, Raul, Sabri, Luigi, Mirek Santiago, Freya Mae, Chelsea Anna nebo Esmeé,“ dodala vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Jihlava Simona Hájková.

Z třebíčské nemocnice si rodiče odnesli i miminka se jmény Torry, Dimitri, Nisa a mimo jiné i Annika.

