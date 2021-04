„Před pandemií jsme nevěděli kam dřív skočit. Měli jsme tolik zájemců například o letní tábory, že jsme je museli odmítat. Jakmile přišel koronavirus, vše skončilo. Teď už jsme skoro na dně. Pokud to bude pokračovat, nedovedu si představit, co bude dál,“ říká Olga Němcová.

Zvěřinec na statku obývá několik desítek zvířat včetně exotických.



Pořádají letní i zimní tábory, pobyty pro školy a školky, rodinné pobyty, chovatelské kroužky, tábory pro malé, velké i zkušené farmáře.



Nabízejí virtuální adopci zvířat i virtuální terapie pro seniory v domovech. Podrobnější informace na www.zverinecnastatku.cz

Zvěřinec na statku vybudovali před mnoha lety a už zhruba deset let se starají o mnoho exotických zvířat. Se zvířátky vyjížděli před pandemií hlavně do škol a domovů pro seniory. Loni na jaře vše skončilo. Když řešili, co dál, napadlo je nabízet takzvané video zvířecí terapie pro seniory.

„Jednou týdně na hodinu a půl se na dálku spojíme s domovem pro seniory v Heřmanově Městci a živě jim tak zprostředkujeme prohlídku zvířat na statku. S mobilem chodíme po statku a popisujeme ji, co zvířátka prožívají, a jak se jim vede,“ popsala Olga Němcová.

Podle ní jde o službu, kterou chtějí nabízet dál, i proto, že jde o jeden z jejich mála příjmů.

„Dědečkové a babičky na zvířata úžasně reagují. Někteří by si je i rádi pohladili, je to vidět, když směrem ke kameře vztyčí ruku. Je to dojemné a nás ohromně těší jejich spontánní reakce,“ uvedla Radka Párková, spolupracovnice na statku.

Ty nejlepší zkušenosti

„Máme s tím ty nejlepší zkušenosti a naši senioři tuto službu ohromně vítají a oceňují, zvlášť v dnešní době, kdy není možné prakticky nikam chodit. Rozhodně bych ji doporučil i ostatním domovům,“ uvedl ředitel domova v Heřmanově Městci U Bažantnice Petr Mazura.

Prvním exotickým zvířetem na statku v Klášteře byl mýval.

„Bohužel už ho nemáme. Museli jsme ho prodat, protože potřebují speciální povolení a měli jsme kvůli tomu problémy s veterináři,“ uvedla Němcová.

Současný zvěřinec ale není o nic atraktivnější, spíše naopak. Důkazem toho je například výběh pro surikaty, nosály, pštrosi, koně, oslíky, ale i terárium s hady, opičky, ještěry, papoušky či pro leguána. Je toho hodně, co může zvěřinec nabídnout. Otázkou je, jak dlouho ještě provozovatelé budou schopni současnou situaci ustát.

Padly návštěvy i příjmy

„Před rokem jsme si říkali, že si na čtrnáct dní odpočineme, uděláme, co jsme nestihli a v létě zase přijedou děti na tábor. Tehdy jsme měli loni v téhle době nasmlouvaných kokem dvě stě programů pro děti, kromě toho jezdíme do školek a škol a do domovů pro seniory na přednášky. To vše padlo, a i s tím naše nejdůležitější příjmy,“ líčí Olga Němcová.

Podle ní nemají jako nezisková organizace nárok na žádné kompenzace ani příspěvky od sátu. Virtuální terapie pro seniory tak zatím zůstává jejich veřejnou aktivitou. Občas dostanou sponzorský dar. Zájemci mohou využít i virtuální adopci.

„Už musíme sahat k selekci zvířat. Abychom se uživili, musíme některá z nich prodat. K tomu jsem si musela najít další práci v lese. Nyní máme pro zvířata jídlo asi na dva měsíce. Pokud si udržím práci, tak bychom to měli do léta zvládnout,“ míní Němcová.

Naději vidí v obnovení letních táborů pro děti.

„Už nyní máme na léto sto osmdesát dětí z různých míst republiky. Mnoho z nich k nám jezdí opakovaně. Pokud to nedopadne, netuším, co bude dál. Léto je pro nás světlo na konci tunelu, i když musím říct, že i to se začíná pomalu ztrácet,“ obává se Olga Němcová a dodává: „Už nemáme, kde šetřit.“