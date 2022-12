Adventní program v Jihlavě nabízí ledové sochy, krmelce i koncerty

„Jak se jmenuješ?!“ vyštěkne na zaskočené dítko Belzebub. „Fre-Fre-Frederik,“ koktá ze sebe mrňous s očima široce dokořán. „Frederik, Frederik… Anooo, už vidím,“ píchá Lucifer prstem do knihy hříchů. „Ty se vztekáš, Frederiku, proč se vztekáš?“

Malému jako by pauza od pozornosti rohatého stačila, aby opět nabral vnitřní klid. Zamyslí se, vydechne z pusy obláček páry a dává se do vysvětlování. „Když, no, ono mě pořád něco naštvává. A tady Róza mě pořád otravuje,“ špulí Frederik rty.

„Ha! Takže žalovníček… Ty půjdeš se mnou,“ hřmí Lucifer, nedbaje na protesty Rózy, že s tím otravováním je to přesně naopak. Už už si vytahuje pytel a chystá se jej přehodit přes mrňouse… Malý si okusuje prsty, posmrkává.

Nic naplat, čekají jej plameny pekelné… „Stačí, čerte! Už jsi je vyděsil dost. To mu přece nedovolíme, ne,“ uklidňuje situace Mikuláš. „Musíte mi ale slíbit, že už nebudete zlobit.“

„Jooooooo,“ vykřikují děti věda, že příští rok je čekají peripetie naprosto stejné. A že zlobit budou. Konec konců, mají to v popisu práce.