Výsadek tehdy nedopadl úplně nejlépe, přesto se do pomoci parašutistům zapojila řada lidí. Mezi nimi byli i rodiče Bohumily Kopcové z hájenky u Domamile. „Po válce k nám někteří z těch, kteří se zapojili do partyzánského odboje, chodili na návštěvu. Připomínali si, co všechno během války prožili,“ zavzpomínala Gabriela Kopcová, která se pietního aktu také zúčastnila.