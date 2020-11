Vánoční stromy letos na náměstích budou, jen jejich slavnostní rozsvícení připadající na první adventní neděli 29. listopadu bude smutné a tiché.

Ve Žďáře nad Sázavou se vánoční stromy rozsvítí v každé městské i místní části. Město má svůj vlastní urostlý strom přímo na náměstí, takže si ho každý rok pořizovat nemusí. V neděli od sedmnácti hodin si vedení radnice připravilo na městském facebooku slavnostní projev. „Vánoční strom na Bechyňově náměstí budeme mít i letos, jako každý rok. Ale jeho rozsvícení se uskuteční v neděli bez účasti veřejnosti,“ informoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Už od 12. října začalo zdobit ulice město Pelhřimov. „Vánočně vyzdobíme i kaštan u kruhového objezdu pod Kalváriíi nebo kaštan na Karlově náměstí,“ informovala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Pelhřimov za vánoční výzdobu letos utratí asi 300 tisíc. Vánoční strom na Masarykově náměstí radnice dostala darem. Slavnostní rozsvícení se radnice chystá přenášet v neděli on-line. Vánoční strom mají také už v Jihlavě. Měří asi 13 metrů.

V Havlíčkově Brodě bude vánoční strom na Havlíčkově náměstí. JJe to jedle stará asi 40 let a je 11 metrů vysoká,“ informovala mluvčí radnice Alena Doležalová. V minulých dnech pracovníci technických služeb ozdobili svátečně radnici, most u svaté Kateřiny, Dolní a Horní ulici a stromy na náměstí. Svátečně se vyzdobí i Třebíč. Karlovo náměstí prochází rekonstrukcí, takže se vánoční výzdobu přesune letos a zřejmě i příští rok na Martinské náměstí.í „Vánoční osvětlení bude na Karlově náměstí, v Hasskově ulici a na celém Martinském náměstí,“ vysvětlila mluvčí radnice Irini Martakidisová.