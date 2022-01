Malých koledníků zavítalo do baziliky o první lednové neděli asi dvacet. Některé již chodily koledovat dříve, pro jiné bylo jejich vystoupení premiérou. Aby měly nějaký příklad, čekali na ně před bazilikou a v zámeckém parku dospělí tři králové, kteří pro ně měli připraveno několik úkolů. Děti tak hledaly kadidlo či myrhu, za což dostaly chutnou odměnu.

Dříve si koledníci jezdili pro požehnání do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla. „Ale letos se rozhodlo, že tam žehnání nebude. Pokud oblasti chtějí, mohou si podobnou akci uspořádat přímo v místě,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek, proč se třebíčská bazilika stala letos centrem tříkrálového dění.

Na setkání dorazil i Radek Jedlička se svými dětmi, které měly všechny oblečené slušivé tříkrálové kostýmy. „Starší budou chodit už třetí rok, nejmladší byla jen jednou. Loni se nechodilo. Do katedrály jsme pro požehnání nejezdili, ale dnes jsme si to nenechali ujít. Moc se nám to líbilo, možná tak začala pěkná tradice,“ zamyslel se Jedlička.

Tříkrálová sbírka oficiálně začala 1. ledna, skončí 16. ledna. Loni se díky ní na Třebíčsku dostalo pomoci domácímu hospicu sv. Zdislavy, charitní záchranné síti pomáhající chudým, službám pro mladé lidi a službám pro seniory.