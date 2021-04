VIDEO: Traktor má volno. Obědy pacientům pelhřimovské nemocnice rozváží siláci

Je to dost těžké, ale my to zvládneme. Jsme šikovní, usmívá se Vasil Kostjuk, zaměstnanec stravovacího provozu pelhřimovské nemocnice, zatímco tlačí do kopce třímetrákový vozík s obědy. Jindy se po nemocničním areálu pohybuje v traktoru, teď ale na některá oddělení musí obědy dopravit ručně. Důvodem je stavba nového pavilonu.

Na některá oddělení teď musí zaměstnanci Nemocnice Pelhřimov rozvážet obědy ručně. | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

Nezměnila se ale jen forma, jakou obědy pacientům rozváží. „Museli jsme vyřešit i organizaci. Nejsme schopní jídlo převážet standardně v nerezovém boxu, ale využíváme menu boxy, abychom nevylili polévku. Pacienty to ale nijak neovlivní, ani se nemusí bát, že by jídlo dostali studené. Teplota zůstává konstantní,“ ujišťuje vedoucí stravovacího provozu Lenka Kamírová. Ručně teď rozváží obědy na gynekologicko-porodnické oddělení, dětské oddělení, oddělení dlouhodobě nemocných a oddělení Covid 5. Denně jde o zhruba osm desítek obědů. „To číslo je teď menší, protože kvůli koronaviru fungujeme v omezeném režimu. Vždy však záleží na počtu hospitalizovaných,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. VIDEO: Čápi už obsadili zhruba polovinu hnízd na Vysočině, v Kamenici jsou oba Přečíst článek › Na ostatní oddělení ve spodní části nemocničního komplexu s další várkou pokrmů pak jezdí tradičně traktorem. Červený Zetor je takovou místní raritou. Nemocnice Pelhřimov je totiž jedinou v republice, kde obědy rozváží právě tímto způsobem. „Možná to pro ostatní může být určitá senzace, ale nám to už přijde úplně normální,“ svěřuje se Kamírová. Za vše může fakt, že je areál nemocnice do kopce. „Výškové rozdíly by nám jinak dělaly problémy. Zkoušeli jsme i jiné vozidlo, ale rozlévaly se v něm polévky. Traktor se speciálním přívozem je proto ideální,“ vysvětluje náměstek hospodářsko-technické správy Nemocnice Pelhřimov Petr Adam. Pavilony propojí krčky Zruší ho, až dokončí stavbu nového pavilonu. „Jednotlivé budovy budou se stravovacím provozem propojené nadzemními spojovacími krčky a jídlo budeme ručně vozit právě po nich. Naši zaměstnanci tak v podstatě nemusí vyjít ven a řešit aktuální počasí. Toto je běžné i v jiných zařízeních,“ nastiňuje Adam. Nejdelší v republice: podívejte se, kudy vede úzkorozchodná trať na Pelhřimovsku Přečíst článek › Právě zmíněná stavba je aktuálně důvodem, proč traktor neprojede celým areálem nemocnice. „Aktuálně dělníci pokládají základovou desku a soustředí se na přeložku sítí, teplovodu a parovodu. Pracují mimo jiné i před stravovacím provozem, což značně omezuje výdej jídel. Auta v tomto místě vůbec neprojedou,“ dodává Adam. Uzavírka potrvá zhruba dva měsíce. „Žádáme všechny, kteří nemusí, aby do nemocniční areálu nevjížděli. Dopravní situace je zde nyní velmi komplikovaná,“ upozorňuje na závěr Knapová.