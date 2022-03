Vystudovala střední ekonomickou školu v Havlíčkově Brodě. Pak pracovala ve výpočetním středisku. Po třicítce začala ztrácet zrak. „Lékaři mi řekli, že se to už nikdy nezlepší. Na nemoc sítnice, jako mám já, neexistuje zatím žádný účinný lék,“ vysvětluje sympatická tmavovláska, která se ale umí s životem poprat.

Práce ve výpočetním středisku najednou skončila. Paní Jana se nějaký čas věnovala canisterapii, ale když se jí narodil druhý syn, s návštěvami nemocných skončila. Práce s tolika lidskými emocemi, bolestí a trápením ji duševně vyčerpávala. Naštěstí byla už jako dítě šikovná na ruční práce. Háčkovala, pletla, šila, ale její největší láskou byla vždycky keramika. „Pracovat s hlínou jsem se naučila sama. Moje keramika není točená na kruhu, ale modelovaná po hmatu," vysvětluje ve své dílně v přístavku za domem. Má tady hrnčířský kruh, který používá jenom vzácně a malou keramickou pec.

Její výrobky si většinou každý hned zapamatuje. Mají velmi originální tvar i zvláštní načervenalou barvu. „Ty tvary jsou opravdu originální. Já totiž neumím dělat rovné věci jako podle pravítka. Dřív mi to vadilo. Pak mi jeden známý, který u nás doma montoval skříň, řekl, když neumíte rovné věci, dělejte je křivé,“ říká s úsměvem matka dvou dospělých synů, zatímco nás provází dílnou a skladem.

Kdo je Jana Teclová

57 let, dvě děti

vystudovala střední ekonomickou školu v Havlíčkově Brodě

od třiatřiceti má potíže se zrakem

nyní provozuje chráněnou keramickou dílnu v Dolní Krupé

její životní motto: Co tě nezabije, to tě posílí.

K práci používá výtvarnice z Dolní Krupé obyčejnou keramickou hlínu. Všechny květináče, vázičky, popelníky a misky jsou dvakrát vypalované, aby nepopraskaly. Proto vydrží i mráz. Navíc jsou pokryté zvláštní načervenalou glazurou. „Technologie výroby keramiky je moje vlastní. Tu barvu dává keramice oxid železa,“ vysvětluje Jana a dodává, že ztráta zraku nemusí pro člověka znamenat, že je vyřazený ze života. Ona o zrak přicházela postupně, takže se se svým handicapem dokázala mnohem lépe vyrovnat než lidé, kteří přestali vidět znenadání. Třeba vinou autonehody.

Tvary a vzory keramiky si Jana Teclová vymýšlí sama. „Tím, že nemohu číst, prohlížet si časopisy a dívat se dlouho na internet, nemám pokušení vzory napodobovat,“ dodává. Snad proto jsou její výrobky tak netuctové a brzy si našly oblibu mezi zákazníky. Nejvíc jdou na odbyt květináče a další zahradní výzdoba.

Svoje výrobky posílá paní Jana zákazníkům poštou. „Víte, co je největší problém? Krabice. Musejí mít zvláštní rozměr. Já je loudím po známých a kamarádech. Dost dlouho mi trvalo, než jsem našla způsob, jak keramiku poslat, aby se nerozbila. Osvědčily se mi plata od vajec,“ dodává .

Svoje výrobky prodává na trzích řemesel, na jarmarcích, také na tradiční vystavě pro kutily a zahrádkáře Zahrada v Havlíčkově Brodě.