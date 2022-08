Podle Pacala jsou uvnitř stroje dvě kladiva, která svým bušením dávají široko daleko vědět, kolik je hodin. „Porouchalo se to kladivo, které odbíjí počet hodin od jedné do dvanácti. To, které odbíjí čtvrthodiny, funguje, i když také není v nejlepším stavu. Celé to zařízení je staršího data, naposledy se opravovalo někdy před třiceti lety," řekl starosta.