Přítomnost letounů si pochvaloval i ředitel cvičení Ample Strike, plukovník Aleš Cápal. „Je skvělé, že se nám podařilo dohodnout spolupráci a mohli jsme je při cvičení využít. Je to pro naše vojáky vynikající příležitost k výcviku,“ radoval se.

Mohou totiž tankovat i ve vzduchu, kde díky tomu vydrží delší dobu. „Naše dvě letadla poskytují během cvičení blízkou vzdušnou podporu pozemním jednotkám prostřednictvím předsunutých leteckých návodčí,“ objasnil rotmistr Alex Martinez z anglické základny Lakenheath, odkud F-15 do Česka přiletěly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.