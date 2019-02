Třebíč - Do vodovodů na Třebíčsku poteče více vody z podzemí. Z prameniště u Heraltic, jednoho z nejvýznamnějších podzemních zdrojů pitné vody na Českomoravské vrchovině, budou letos dodávky posíleny asi o čtvrtinu díky připojení dvou nových vrtů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Vodohospodáři se také zajímají o možnosti využití dalších podzemních zdrojů vody na Třebíčsku, u Dašova a nedaleko obce Štěměchy.

Veřejnými vodovody na Třebíčsku ročně protečou čtyři miliony metrů krychlových vody. Plyne převážně z přehrad. Podzemní voda se na celkovém množství nepodílí ani čtvrtinou. Podzemní zdroje jsou přitom lépe chráněny a mají lepší a stabilnější kvalitu. „Poplatky za odběr surové vody z přehrad jsou také víc než třikrát vyšší než za vodu z podzemí," podotkl ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti Jaroslav Hedbávný.

Divize zásobuje pitnou vodou asi 95 tisíc obyvatel. Dodávky z heraltického prameniště jsou kvůli letošní zimě bez sněhu asi o čtvrtinu nižší než obvykle. Celkové zásobování vodou v regionu to neohrožuje, protože se dá brát víc vody z úpravny povrchové vody ve Štítarech. „Ale je škoda, že tento kvalitní zdroj nedává víc," podotkl Hedbávný. Pokud bude sucho pokračovat, budou se nové vrty dosahující do hloubky kolem 60 metrů hodit víc než jindy, protože mělké zářezy prameniště mohou mít menší vydatnost. Z vrtů by mělo denně proudit kolem 400 metrů krychlových pitné vody.

Velký průzkum heraltického prameniště dělali geologové před několika lety, práce dotoval stát. Nové vrty budou k vodohospodářské síti připojeny při výstavbě vodovodů a kanalizací pro obce kolem Rokytnice nad Rokytnou. Tyto obce budou připojeny na oblastní vodovod zásobovaný z Heraltic.