Se starým stadionem se to nedá srovnat, prohlásil Jaroslav Pešek. Z nového moderního stadionu se těší obyvatelé Ledče nad Sázavou.

Přestavba sportoviště vyšla na víc než 17 milionů. Sportovcům se stadion otevřel od prvního května.

Moderní stadion Ledeč nad Sázavou

* Cena prací přes 17 milionů korun. V rámci modernizace došlo na rekonstrukci atletické běžecké dráhy a plochy pro další disciplíny.

* Proměnou prošlo celé fotbalové hřiště, které má automatické zavlažování, nový trávník.

* Opravené je i hřiště na házenou.

* Areál je rozdělen na dvě sportoviště, na kterých platí jiný časový harmonogram. Hřiště s tartanovým povrchem je nutné si předem rezervovat na stránkách města a vyzvednout si klíče u správce hřiště. Asfaltová část je volně přístupná veřejnosti bez předchozí rezervace.

* Na jaře a na podzim je hřiště otevřené od pondělí do soboty v létě i v neděli.

Průběh rekonstrukce zajistil podle starosty města Zdeňka Tůmy investor, Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč. Přes 12 milionů činila státní dotace, víc než pěti miliony přispělo město Ledeč. „V rámci modernizace hřiště došlo na rekonstrukci atletické běžecké dráhy a plochy pro další disciplíny. Proměnou prošlo celé fotbalové hřiště,“ informoval Vratislav Nosek předseda FK Kovofiniš. Hřiště má automatické zavlažování, nový trávník. Opravené je i hřiště na házenou.

V Ledči se sportovalo už v době První republiky. Jenže v poněkud „bojových“ podmínkách. „Hřiště bylo zřízeno nejdříve na Nocarově louce v Pivovarském údolí. Nebyly zde však ani kabiny, a tak se hráči museli převlékat v hotelu Šmejkal na náměstí (dnešní gymnázium). V dresech pak pochodovali přes celé město,“ nahlédl do historie ledečského sportu Václav Nosek z vedení Fotbalového klubu Kovofiniš.

Léta plynula a ledečští sportovci se konečně dočkali vlastního městského stadionu. To se ovšem psala 50. léta dvacátého století. I pak se v Ledči intenzivně sportovalo, téměř každý den a na podobě městského stadionu to bylo rok od roku víc znát. Stadion stárnul a stárnul, až si ledečští sportovci nedávno řekli dost. Píše se přece třetí tisíciletí, a tak by měl i stadion v Ledči podle toho vypadat. A tak se sportovci, kteří si stadion od města v roce 2019 pronajali, rozhodli ke skutečně odvážnému kroku.

Od slov není pro ledečské sportovce daleko k činům. Čtyřdráhový běžecký ovál, atletická dráha, trávník se závlahovým systémem. Přímo radikální proměnou prošel městský stadion v Ledči. Podíleli se sportovci i město. „Fotbalový klub, který uzavřel v roce 2019 s městem smlouvu o pronájmu stadionu, požádal Ministerstvo školství o dotaci a tu jsme získali,“ sdělil Vratislav Nosek.

Nová dráha

Proměna je to skutečně velkolepá. Jak vysvětlil Vratislav Nosek, sportovci počítali s vybudováním nové atletické dráhy s umělým povrchem a dalších sektorů pro atletické disciplíny, jako skok do dálky, do výšky, vrh koulí, případně hod oštěpem.

Navíc bude hřiště sloužit všem. „Možnost k využití stadionu dostanou školy i kroužek lehké atletiky,“ upřesnil Nosek s tím, že při vybudování nového čtyřdráhového běžeckého oválu se musí posunout hřiště na fotbal.

Starý travnatý povrch bude nahrazen novým, včetně nového závlahového systému, takové malé ledečské fotbalové Maracaná. „Celá akce byla plánována od samého počátku s městem,“ zdůraznil Nosek. Podle starosty města Ledeč Zdeňka Tůmy město drželo sportovcům palce a přispělo na proměnu stadionu částkou 30 procent.