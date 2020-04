Velikonoční týden začal tradičně na Květnou nedělí. A spolu s ní přišel i první obyčej, takzvané svěcení kočiček. „Já jsem slyšel, že někde na Třebíčsku, myslím že v Jaroměřicích nad Rokytnou, dali svěcené kočičky před dveře fary. Že kdo chtěl, mohl si je odnést. Takže zvyk tam dodrželi. Líbí se mi, že si dokázali poradit,“ usmál se Petr Hradil ze Žďáru nad Sázavou. Podobnou zkušenost měli také farníci z bobrovské farnosti na Žďársku.

I oni si mohli odnést do svých domovů svěcené kočičky, které pro ně byly připraveny v předsíních kostelů. „Tento zvyk jsme dodrželi, ale další už asi dodržet nemůžeme. Pomodlit se lidé budou muset doma. I to má ale dvě strany. Je to důvod k zamyšlení. Když nyní obřady nejsou, mohou lidé přemýšlet o tom, co všechno se jim dostává. Co jim obřady nabízí a k čemu je vedou,“ poznamenal duchovní správce bobrovské farnosti Michael Macek.

Lidé se mohou na mše podívat také v televizi. Živé přenosy velikonočních mší z kostela svatého Prokopa zprostředkuje žďárským obyvatelům regionální televize Vysočina.

Také farnost v Polné nabízí velikonoční obřady online. Stačí jen kliknout na odkaz na webových stránkách farnosti. A modlitebního průvodce Velikonocemi přináší svým farníkům zase Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod.

Mnohé velikonoční zvyky mají s křesťanskými tradicemi společného jen pramálo. A přesto se pravidelně dodržují. Například Zelený čtvrtek bez zeleného piva dovede představit jen málokterý pivní fajnšmekr.

Pivovar Starobrno už má velikonoční speciál hotový. Na jeho konzumaci si ale lidé budou muset počkat, na Zelený čtvrtek se rozhodně podávat nebude. Milovníci zeleného piva ale o svou velikonoční pochoutku nepřijdou. Ochutnají ji okamžitě poté, co se znovu otevřou restaurační zařízení. „Na zelené pivo chodívám každý rok. A i když jsou hospody zavřené, neporuším tradici. Dám si ho na Zelený čtvrtek i letos. Namíchám si ho doma. Do piva přidám trochu zeleného potravinářského barviva. Vím, že to nebude úplně ono, ale tradici zeleného piva na zelený čtvrtek prostě dodržím,“ rozhodl se neustoupit „koronavirovému nátlaku“ a zachovat zažitý obyčej Jakub Nečas ze Žďáru nad Sázavou.

Na Zelený čtvrtek také zvony odlétají do Říma. I tento zvyk bude dodržen. „Zvony odletí do Říma jako vždy,“ přitakal bobrovský farář. „Jen hrkání, které zvuk zvonů zastupuje, nebude,“ dodal.

Děti se speciálními hrkacími trakaři potkávali lidé před Velikonocemi například v Branišově. „Je to už letitá tradice. Mně je dvaašedesát a jako kluk jsem taky chodíval hrkat. Letos ale vynecháme. Prostě to nejde,“ okomentoval situaci starosta Zvole, pod jejíž správu Branišov spadá, Mojmír Starý.

Snad nejvíce oželí velikonoční zvyky a tradice malí i velcí kluci. Právě oni se rok co rok těší na to, až si upletou metlu a konečně ukážou děvčatům, zač je toho loket a kdo má navrch. „Kluci se strašně těšili. Není jednoduché jim vysvětlit, že tentokrát chodit po pomlázce nemůžou. A to ani s rouškami. Budu jim muset nabarvit vajíčka, nakoupit pár čokoládových zajíčků a udělat jim Velikonoce aspoň doma,“ povzdechla si Jana Marková z Velkého Meziříčí, maminka tří chlapců ve věku šesti, devíti a jedenácti let.

I přes všechna omezení si ale mohou lidé svátky jara užít. „Letošní Velikonoce budou jiné. Budou se muset kvůli aktuální epidemiologické situaci na území celé České republiky obejít bez dodržování téměř všech tradičních zvyků. Nepřijdou koledníci, nepojedeme k prarodičům na vynikající domácí hlavičku a nezajdeme s přáteli na velikonoční pivo připravené v nejbližším regionálním pivovaru. Na druhou stranu, pomlázku si můžeme uplést i v karanténě. S příbuznými a přáteli můžeme být v kontaktu po telefonu a velikonoční oběd bude jistě chutnat i v úzkém rodinném kruhu,“ vzkázal všem hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se zároveň obrací na veřejnost se žádostí, aby lidé všechna opatření i nadále dodržovali.

„Noste prosím důsledně na veřejnosti roušky, omezte rodinné nákupy ve velkých obchodních centrech, především pak z nich vynechte své děti. A návštěvy u prarodičů vyměňte za časté telefonáty,“ poprosil hejtman.