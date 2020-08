Smlouvu o partnerství, směřující k budoucímu společnému využití rodného domu jako střediska kulturního odkazu významného evropského malíře má spolek s obcí uzavřenou už od roku 2009. „Obec souhlasila s naším záměrem vybudovat tady kulturní a společenské centrum, které bude důstojně připomínat památku velkého rodáka, ale především bude otevřené aktivitám všech generací obyvatel obce,“ sdělil předseda spolku Jaroslav Šoupal. „Dodnes od ní oficiálně neodstoupila,“ dodal.

Čekalo se jen na přestěhování školáků do nové budovy. Moderní školy se dočkali loni, a vše tak bylo na dobré cestě. Až do letoška. „Pan starosta dokonce osobně určil jednu z tříd v prvním patře, kterou jsme vymalovali, nechali do ní vyrobit mobiliář a umístili ho tam. K 31. březnu jsme ale museli práce přerušit a vstup do budovy máme od té doby zakázaný,“ posteskl si další zachránce odkazu Zrzavého Ladislav Langpaul.

Jak uvedl starosta Okrouhlice Lubomír Pospíchal, je to proto, že jim koncem března skončila nájemní smlouva. „Je to obecní budova a dále jsme se se zástupci spolku nedohodli na podmínkách užívání,“ informoval starosta.

Nyní dům hledá nového nájemce. „Doteď ho využíval spolek, občas i matky a divadelníci, kteří tam měli uskladněné kulisy, jinak byl prázdný. Potřebujeme, aby byl smysluplně využívaný po celý týden stabilním nájemcem, nejlépe nějakou firmou nebo organizací,“ prozradil Pospíchal.

Zároveň však nezavrhuje myšlenku, že by oním nájemcem mohl být právě i spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. „Pokud bychom se společně dohodli na podmínkách, tak by to šlo. Problém je však v tom, že spolek je nezisková organizace a provoz budovy není jednoduché utáhnout,“ pokrčil rameny Pospíchal.

"Hájíme kulturní zájem"

Členové spolku se ale nechtějí vzdát. „Nájemce se objevil a my jsme ho podpořili. Budeme se snažit jednáním s obecním úřadem odstranit to, co mu brání v odsouhlasení všeobecně prospěšného projektu,“ potvrdil Langpaul. „A především se budeme snažit přesvědčit obec, že je v jejím zájmu, aby byl využit kulturní potenciál odkazu velkého evropského malíře a dům nebyl pronajatý ke komerčním účelům,“ doplnil Šoupal.

„Podporu budeme hledat v regionu, ale i na celostátní úrovni. Nejde přece o zanedbatelnou při mezi spolkem a obcí, ale o významnou hodnotu našeho národa, jehož kulturní zájem hájíme,“ upozornil Langpaul.

I kdyby rodným dům Jana Zrzavého nakonec získal někdo jiný, není úplně vyloučené, že spolek o svůj prostor přijde. „Je to všechno o jednání a o lidech. Když se nějakým způsobem podaří skloubit provoz nájemce s představami spolku, myslím, že by mohli v budově fungovat společně,“ přemítal okrouhlický starosta.

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici působí už dvanáct let. Jejich cílem je vytvořit zcela ojedinělý projekt kompletní ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Nechyběly by ani rodinné fotografie a malířovy oblíbené knihy. Kromě spolku by se na něm podílela i Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Národního muzeum v Praze, Kraj Vysočina a Krajské knihovny Vysočiny.

„Věříme, že je službou celé naší společnosti. Jan Zrzavý nemá nikde v zemi trvalou expozici. To, že vznikne právě v jeho rodné vsi, bude znamenat splacení velkého dluhu jedné z největších osobností české kulturní scény dvacátého století,“ vyzdvihl Šoupal.

Peníze na tento projekt jdou ze soukromých zdrojů. „Financujeme ho výhradně z vlastních prostředků a také díky velkorysým příspěvkům a další přízni našich podporovatelů. Členové spolku bezplatně odvedli desítky hodin práce,“ podotkl Langpaul.