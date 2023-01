Sklářské peci požehnal farář Zbigniew Czendlik. „Tak sklářkou pec jsem ještě nežehnal i když jsem žehnal i průmyslovou halu,“ poznamenal populární římskokatolický kněz. Na vstup nové pece „do života“ se vyzbrojil štolou a cestovní kropenkou se svěcenou vodou. Jak dodal, nová sklářská pec si přízeň shůry zaslouží, protože přinese dobro jak majitelům, tak i městu.

Nová devítitunová sklářská pec Světluška za padesát milionů korun nahradila starou šestitunovou pec Kláru. Jak vysvětlila šéfka marketingu sklárny Bomma Aneta Hoffmannová, je mezi skláři tradice dávat pecím lidská jména, protože pro skláře je pec zdrojem obživy. „Naše pec se jmenuje Světluška, nejen proto, že jsme ve Světlé. Ale má být takovým světýlkem, které dá vědět, že ve městě je firma, která to myslí s podnikáním vážně. Chce tu zůstat a nabízet pracovní příležitosti,“ dodala Hoffmannová.

Žehnání sklářské pece je událost, jaká se hned tak nevidí. Ujít si ji nenechal například Jan Fibikar. „Ve sklárně ve Světlé jsem pracoval celý život, ale žehnání pece jsem ještě neviděl. V době, kdy jsem dělal ve sklárně, tam kněz nesměl. Pracoval jsem na sklářské peci jakou mají v huti v Tasicích. Tomu modernímu stroji už bych nerozuměl,“ povzdechl si sklář důchodce.

Rozloučit se se starou pecí, jak konstatoval ředitel sklárny Jiří Trtík, nebylo vůbec snadné. „Chtěli jsme starou pec zrušit. Nejdřív tu byl covid, pak krize. Ale nakonec se to podařilo a v hale stojí nová pec Světluška. Vyhovuje vysoce moderním požadavkům naší výroby,“ zdůraznil ředitel.

Moderní sklářská pec se vůbec nepodobá těm, co se občas mihnou ve filmech. Otevřený oheň a sklář s píšťalou. Podle konstruktérů je to složitý stroj. Automat s uzavřeným systémem, který jede na tři směny bez přestávky. Jak pec funguje, vysvětlil Daniel Pilčík. „Sklářská pec, kterou vidíte ve filmu je pec pánvová. Sklář si z ní nabírá materiál sám píšťalou. Moderní pec, jako Světluška, skláři dokonce sama nabídne objem materiálu, který on potřebuje,“ popsal práci pece zkušený sklář. Když dělník u pece materiál nevezme a nezačne zpracovávat, skelná hmota spadne kanálem dolů pod pec, kde zchladne. Pak vystoupá vzhůru, kde se opět roztaví a koloběh se opakuje.

Bomma je česká sklářská a designérská firma vyrábějící křišťálové produkty s moderním designem. Podle ředitele Trtíka se ve sklárně snoubí tradiční české sklářské řemeslo s nejmodernější technikou. „S hrdostí tak navazujeme na bohatou tradici výroby českého křišťálu v kolébce jeho zrodu, ve Světlé nad Sázavou, kde se nachází naše sklárna, nejmodernější v celé Evropě. Chceme docílit toho, aby se náš ručně foukaný křišťál stal symbolem kvality, krásy a trvalé hodnoty přecházející z generace na generaci,“ zdůraznil Trtík.