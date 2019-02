Vysočina - Poplatky za psy se v pěti největších městech na Vysočině letos nemění. Kdo například chová psy v bytě, nejhlouběji sáhne do peněženky v Havlíčkově Brodě. Nejlevněji pes v bytovém domě podle informací, které Deníku poskytly jednotlivé radnice, vyjde v padesátitisícovém krajském městě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Grycová

Loni v Jihlavě do rozpočtu utržili na poplatku za psy celkem přes 1,1 milionu korun. Za prvního se platí pětistovka, za každého dalšího tisíc korun. „Je snížená sazba pro poživatele důchodu 200 korun za prvního psa, 300 korun za každého dalšího,“ uvedl vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš.

V Třebíči o 36 tisících obyvatelích ročně město vybere 900 tisíc korun. Uvedla to třebíčská mluvčí Irini Martakidisová. Kupříkladu lidé z bytů na třebíčských sídlištích za prvního psa vydají 800 korun, za každého dalšího 1200 korun. Majitel rodinného domu přímo ve městě - i v objektu, který tam slouží k rekreaci - zaplatí za prvního psa 500 korun, za každého dalšího psa 750 korun. Kdo je trvale přihlášený na radnici, platí úplně stejně jako lidé z bytů. V místních částech obyvatelé vydají za prvního psa stovku, za každého dalšího 150 korun.

Stovku důchodci v domku

V třiadvacetitisícovém Havlíčkově Brodě loni za psy město inkasovalo bezmála 790 tisíc korun. „Pro rok 2019 je plánováno 850 tisíc korun rozpočtových příjmů,“ sdělil vedoucí ekonomického odboru na tamní radnici Josef Jukl. Za psa chovaného v bytovém domě na území města se platí 1500 korun, každý další stojí 2200 korun. V rodinném domku ve městě poplatek na prvního psa vychází na 750 korun, na každého dalšího na 1000 korun. Lidé z místních a okrajových částí zaplatí podle toho, v jaké nemovitosti bydlí, je to zhruba polovina a méně. Plošně zvýhodnění jsou ti, kteří musejí vyjít pouze z důchodu, za psa v bytovce platí dvě stovky, v rodinném domě stovku. V Brodě mají poplatek za psa stejný už od roku 2016.

V jednadvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou loni za psy utržili 535 tisíc korun. „Letos se předpokládá částka 540 tisíc korun,“ uvedl mluvčí tamní radnice Jakub Axman. Majitel bytu na sídlišti zaplatí za prvního psa 900 korun, za každého dalšího 2000 korun. Kdo bydlí ve městě v rodinném domku, platí za prvního psa 300 korun, za každého dalšího 900 korun. V místních částech je poplatek zhruba třetinový a nižší, zvýhodnění jsou postižení lidé a svou částku mají určeni i ti, kteří mají trvalý pobyt nahlášený na radnici. První pes je vyjde na šest stovek, každý další na čtrnáct set. Poživatelé důchodů mají nárok na sníženou sazbu poplatku ve výši 200 korun za prvního psa a za každého dalšího zaplatí 300 korun.

V šestnáctitisícovém Pelhřimově loni vybrali za psy zhruba 400 tisíc korun. Lidé, co bydlí přímo ve městě v bytě, zaplatí letos za prvního psa stejně jako loni 1200 korun. Za každého dalšího pak 2000 korun. Kdo má domek přímo v Pelhřimově, za prvního psa opět vydá 400 korun, za každého dalšího 800 korun. Obyvatelé přihlášení například radnici zaplatí za prvního psa tisícovku, za každého dalšího patnáct stovek. Majitelé psů z příměstských částí sáhnou do peněženky za první zvíře pro dvě stovky, každý další pes je vyjde na čtyři stovky ročně. Kdo musí vyžít pouze z důchodu, platí 200 korun za prvního a na 300 korun za každého dalšího psa.

Jako platit za králíky

Ve vesnicích je místy situace jiná. Například v Lesonicích na Třebíčsku, kde žije 490 obyvatel, poplatky za psy už řadu let lidé neplatí. „Na vsi nám to připadá zbytečné, výtěžek nula nula nic a velká administrativa, která něco stojí. Na vesnici je přece přirozené mít u domu nějakého toho pejska. Připadá mi, že by to bylo jako placení daně z králíků,“ je přesvědčený starosta Zbyněk Nejezchleba. „Většinou mají lidi psy zavřené doma. Sem tam někdo venčí, zpravidla si ale po psovi uklidí. Samozřejmě se najdou výjimky, které to nedělají. Jako všude,“ popsal situaci starosta. Tradiční trasu k oboře, po které se v Lesonicích chodí venčit, letos nechá obec jako vstřícný krok pejskařům osadit stojánky se sáčky a odpadkovými koši. „Ale zavádět kvůli tomu poplatek ze psa nebudeme. Tohle opravdu není něco, co by nás trápilo, máme jiné důležitější věci k řešení,“ mávl rukou Nejezchleba.



Psi v bytě přímo ve městě, r. 2019

………………..1. pes…………………. 2. pes a další

Jihlava ……..500 Kč ………………..1000 Kč

Třebíč ………800 Kč………………….1200 Kč

H. Brod …….1500 Kč………………..2200 Kč

Žďár n/S…….900 Kč…………………2000 Kč

Pelhřimov…1200 Kč………………..2000 Kč

Zdroj: Jednotlivé MÚ