Míříme na místo, které moc dobře znám. Ulici Leoše Janáčka jsem fotil už mockrát, tam je zdobení Paloučku tradicí. Trochu jsem však podcenil jednosměrky, tak musím jet oklikou. Další místo je sedmé stanoviště a tady se ukazuje, že můj vlastní plánek je zcela nepoužitelný. Smyslem pro orientaci taky zrovna neoplývám, takže dojíždíme úplně jinam. Potupně dovoluji manželce zapnout navigaci, uznaje, že sám bych netrefil. Byla by to škoda, toto místo patří k těm nejkrásnějším.

Čeká nás jediný trochu delší přejezd – po přivaděči do místní části Pávov. Úspěšně řešíme úkol, já ještě pořizuji pár fotek. Těsně před nasednutím do auta se stromek rozsvítí. Je jasné, že brzy bude tma. Budou další fotky hezké, protože bude výzdoba svítit, nebo nic moc, protože přece jen ve tmě fotit není tak snadné jako ve dne? Uvidíme…

Dalším místem je osmička, kde nás vítá čert. Není živý, přesto se ho děti bojí a i já mám při focení tváře v detailu tak trochu strach, je prostě děsivý. Původní plán dojít k nedalekému stanovišti devět zavrhujeme, protože je fakt zima a navíc bychom asi stejně zabloudili. Tam je naopak strom s andělem. Zatímco u sedmého stanoviště si dětského hřiště všímám jen já, tady přehlédnout nejde, a tak se chvíli zdržíme houpáním. Alespoň máme s manželkou čas přemýšlet nad úkolem, se kterým si nevíme rady. Doteď nevím, jak přeházet písmena ve slově „bulesnír“, abych dostal nějaké slovo související s Vánoci či zimou.

Pak už míříme směrem na Okružní ulici. Vtom si rychlým propočtem uvědomím, že mi jedno místo chybí. Už to mám – ještě k ZŠ Kollárova. Tam je krásně nasvícený vstup do školy, na stromku vedle jsou ozdoby ve tvaru obřích bonbonů a nechybí ani jesličky, ve kterých je Ježíšek, vedle něj svatá Marie a svatý Josef.

Páté stanoviště nám dává trochu zabrat, je to ozdobený rodinný domek a úkol visí na plotě. Synka ale daleko více než vánoční ozdoba zajímá robotická sekačka, která jezdí po trávníku. I tady je jedna zapeklitá otázka, ale na tu doma nakonec přijdeme. Bez použití google a podobných vymožeností, nutno dodat. Ani v tomto případě nejdeme pěšky k nedalekému stanovišti jedna. Ke školce ale přijíždíme z opačné strany, i tak se tedy projdeme. Tma už je pořádná, fotky nestojí za mnoho. Tak tedy aspoň hurá na poslední dvě stanoviště.

Ty už zvládneme najednou. Auto totiž parkujeme v Cityparku, jím jen projdeme a u Domu dětí a mládeže fotím lyžaře a výzdobu, zatímco děti řeší předposlední úkol. Pak se vracíme do obchodního centra, kde na nás čeká poslední desítka. Ještě najít cestu tří králů k Ježíškovi, vyfotit výzdobu mezi obchody a máme splněno.

Výsledek? Není to aktivita na hodinku, jak jsem si původně myslel. Děti jsou na konci putování unavené, stejně tak i my s manželkou, všichni zmrzlí, ale zvládli jsme to. Putovali jsme Jihlavou a našli mnoho inspirace pro vánoční dekoraci. A doma si pak máme o čem vyprávět. Za vyplněné kartičky navíc děti v infocentru dostávají dřevěné jo-jo a ještě půjdou i do slosování. Vlastně je jedno, jestli vyhrají, protože čas strávený společnými aktivitami s rodinou je už výhra sama o sobě.