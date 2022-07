Kešmerová zapomínala i na to, jak divoké byly začátky v pořádání. „Vždycky se mi líbily slavnosti jako dělá v Praze Zažít město jinak. Moc jsem chtěla, aby bylo v Počátkách něco takového taky. Tak jsem se nejdříve snažila svoje děti nějak přemluvit, že by to byl dobrý nápad, aby to udělaly. Ale ony nesouhlasily, takže jsem to musela udělat sama. Pustila jsem se do toho a sehnala jsem i partu lidí, se kterými jsme v roce 2016 udělali první ročník. Tam to bylo ještě takové punkové, neměli jsme ani založený náš spolek,“ líčila Kešmerová.

Spolek Příležitostný rozruch vznikl další rok, tedy 2017. Důvod byl přitom jednoduchý. „Zjistili jsme, že je to pak ve spoustě věcí jednodušší. Pořádání akcí chce peníze a je vhodné mít k tomu nějaký status. Abychom mohli například požádat o podporu město či různé podnikatele. Následně, aby bylo všechno v pořádku a my jim mohli dát všechny smlouvy a související věci, založili jsme spolek,“ vysvětlila Kešmerová.

Jelikož se v Počátkách snaží fungovat podle pražských slavností Zažít město jinak, místa pořádání slavností se mění. „Jedeme dost v duchu Zažít město jinak, a tak se snažíme mít slavnosti pokaždé v místech, kde lze lidem ukázat, že se tam dá dělat i něco dalšího. Takže kromě náměstí jsme byli v parku u potoka nebo i v parku u místní sokolovny. My tak různě těkáme,“ se smíchem řekla Kešmerová.

Počátky nejsou zdaleka jediným místem na Vysočině, kde se sousedské slavnosti pořádají. Dalším z nich je i vesnice Veselý Žďár vzdálená pár kilometrů od Havlíčkova Brodu. Ta hostila minulý rok v září svůj první ročník. „A chtěli bychom navázat dalším. Ten ale bude až po prázdninách, na svatého Václava,“ představuje jedna z organizátorek Petra Tajovský Pospěchová.

První ročník slavnosti ve Veselém Žďáře se setkal s kladnými reakcemi. „Bylo to krásné, nostalgické a setkávali se lidé po letech, kdy mnohdy to byla velmi dojemná setkání. Zavzpomínali jsme všichni,“ sdělila například Dagmar Kubátová.

Už nyní jsou známé i prvotní body programu. „Zopakujeme, co se loni povedlo a líbilo. Chceme oslovit sousedy, aby donesli nějakou svojí rodinnou specialitu na náš sousedský stůl. Ten byl loni delší než naše hasičárna a že ji nemáme úplně malou,“ se smíchem přidala Pospěchová a pokračovala: „Opět plánujeme výstavu historických fotografií z vesnice. Téma výstavy nicméně ještě nechci úplně odtajňovat. A doufáme, že už budeme schopní ukázat kalendář s historickými fotografiemi, které jsme nasbírali nebo dostali od lidí z obce,“ vyslovila přání organizátorka.

Co je Zažít město jinak?



- Samotné Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů.



- Konají se proto, aby obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech dostanou hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.