Az ágak nem tartoznak a biohulladék konténerbe! Maďarská věta znamená větve nepatří do nádoby na bioodpad. Jenže větve i celé stromky v nich neustále nachází zaměstnanci technických služeb v Okříškách. Starosta Zdeněk Ryšavý přitom upozorňuje, že kontejnery slouží pouze na kompost. „Vysvětlujeme to lidem každý rok a každý rok nastane to samé. Nevíme už, jak je přesvědčit. Proto jsme vyzkoušeli tuhle metodu. Když nerozumí češtině, možná porozumí maďarštině a mongolštině,“ popsal se smíchem Ryšavý.